Dodijeljene Grammy nagrade: Najveći pobjednik Donald Glover

​Šezdeset i prva dodjela prestižne američke muzičke nagrade Grammy održana je sinoć u Los Anđelesu, a najveći pobjednici su Donald Glover, odnosno umjetnički "Childish Gambino" i njegov video album "This Is America" i cantri pjevačica Kejsi Masgrejvs.

Nagrade su dodijeljene u 81 kategoriji, ceremoniju je otvorila Mišel Obama, bivša prva dama SAD-a, dok je svečanu dodjelu nagrada vodila pjevačica Ališa Kiz.

Kejsi Masgrejvs

Lista pobjednika u glavnim kategorijama:

Album godine: Kacey Musgraves, "Golden Hour"

Najbolja snimka godine: Childish Gambino, "This Is America"

Pjesma godine: Donald Glover (Childish Gambino) i Ludwig Goransson "This Is America"

Najbolji novi izvođač: Dua Lipa

Najbolji muzički video: Childish Gambino, "This Is America"

Najbolji rap album: Cardi B, "Invasion Of Privacy"

Najbolji rock album : Greta Van Fleet, "From the Fires"

Najbolji vokalni pop album: Ariana Grande, "Sweetener"

Najbolja pop duo ili grupna izvedba: Lady Gaga et Bradley Cooper, "Shallow"

Lejdi Gaga

Najbolji album urbane savremene muzike: The Carters (Jay-Z et Beyoncé), "Everything Is Love"

Najbolji album R&B muzike: H.E.R., "H.E.R."

Najbolji album alternativne muzike: Beck, "Colors".