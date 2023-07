Dolinom Heroja odjekivali hitovi velikih regionalnih zvijezda

Prvo festivalsko veče „Nektar OK festa“ na jednoj od najljepših destinacija u regionu protekao je u fantastičnoj atmosferi, a mnogobrojna publika uživala je u energiji ovog jedinstvenog događaja.

Na dnevnom programu na Sky Cola OK Stage-u, omiljenom mjestu OK kampera, program je otvorio tročlani sastav Repetitor. Prvi festivalski dan počeo je žestokim garage rock zvukom, nakon čega je uslijedio nastup benda KKN. Oni su OK publici predstavili pjesme sa svog devetog studijskog albuma "Beton". Posljednji su nastupili TBF- ovci čiji je "Pozitivan stav" pripremio publiku za sve ono što je uslijedilo prve festivalske večeri. Program na Visa Main Stage-u počeo je prepoznatljivom muzičkom fuzijom bluza, džeza, rokenrola i šansona koju je priredio Kralj Čačka.

„Iako se vrijeme promijenilo, ne može se izbjeći simbolika koju Tjentište nosi u sebi, a to je borba protiv fašizma, pobjeda nad istim. Tako da za mene, svirati na takvom jednom istorijskom mjestu ima značenje, jer te pobjede koje su tada dobijene, nažalost nisu uspjele da iz korijena uklone ideju fašizma koja je mutirala u sveopšte ludilo kojem svjedočimo. To je jedan važan simbolički sloj, pored profesionalnog, čisto muzičkog, nastupa na festivalu.“ izjavio je ovim povodom Kralj Čačka.

Kralj Čačka bio je savršena uvertira za nastup Mile Kekina koji je publiku proveo kroz najveće hitove Hladnog piva, ali im predstavio i solo albume "Kuća bez krova" i "Nježno đonom".

„Jako sam zadovoljan, baš sam uživao, sve se nekako poklopilo, malo smo umorni, al' to se nije primjetilo na bini, publika je bila nekako razdragana i samim tim nas je podigla. Na bini se nekako izliječiš. Čini mi se kao da cijela priča sa festivalom raste, ima neki pozitivan trend, jako puno je ljudi ovdje, puno pozitivne atmosfere, dobri su bendovi.“ izjavio je Mile Kekin.

Uslijedio je nastup Gorana Bareta koji je zajedno sa Majkama OK festovce još jednom podsjetio zašto je nemoguće zasititi se istinskog rokenrol zvuka. Završnicu programa na glavnoj festivalskoj bini priredio je dr Nele Karajlić koji je ispunio obećanje, te je pored velikih hitova koje je napisao, odsvirao i pjesme koje je nazvao antologijskim. Horsko pjevanje publike pravi je pokazatelj zašto je dr Nele Karajlić miljenik mnogih generacija. Jedan od najpopularnijih didžejeva domaće scene, Kristijan Molnar, priredio je žurku za pamćenje. Upijajući ritmove, koje je s velikim entuzijazmom pripremao za OK FEST, kamperi su rasplesani dočekali jutro.

Na OK Cinema Stage-u prikazan je film Bure Bareta. Riječ je o muzičkom dokumentarcu koji je snimljen za samo 80 minuta, a u kojem Goran Bare govori o najrazličitijim temama.

