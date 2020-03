Domaći i regionalni muzičari održavaju koncerte putem društvenih mreža

Pandemija virusa korona zavladala je u svim životnim sferama. Opaki virus koji se širi velikom brzinom promijenio je način života mnogim ljudima. Zvaničnici su ranije propisali mjere zabrane javnih okupljanja koje su urodile plodom i na taj način uspjeli da uspore napredovanje virusa. Nažalost, zabrana okupljanja uticala je na one koji svoju egzistenciju zasnivaju na njoj, a to su muzičari.

Jedna stara izreka kafanskog umjetnika kaže da muzičara od siromaštva dijele dvije otkazane svirke. Onima koji žive od muzičkih nota i koncertnih gužvi, virus korona je napravio veliku štetu, ali ipak postoje i oni koji su odlučili da se kroz svoju umjetnost i uz pomoć interneta bore protiv pošasti koja vlada planetom i na taj način olakšaju život velikom broju ljudi u karantinima i izolaciji.

Održavanje koncerata putem interneta omogućilo je regionalnim i domaćim muzičarima da svojim pjesmama dopru u domove onih koji su u izolaciji, a prvi bend na našim prostorima koji je to uradio je sastav "Van Gogh" iz Srbije.

"Mi ćemo svaki dan da nastavimo to da radimo, da se muzikom borimo protiv ove situacije u koju nas je virus doveo. Istina je, prvi smo to započeli jer smo osetili potrebu da muzikom i emocijom pridružimo ljude koliko-toliko i s tom željom napravićemo polusatni koncertni live stream iz prostorije za vežbanje. Želja nam je održati zdrav duh u ljudima, s jakom verom i čvrstom odlukom da zdravljem pobedimo zajedno ovu pošast", rekao je Zvonimir Đukić Đule iz grupe "Van Gogh".

Upravo kako je Đule i rekao, njegov bend svakodnevno u akustičnim verzijama izvodi najveće hitove putem društvenih mreža, a ovaj potez naišao je na oduševljenje pratilaca slavnog benda.

Primjer benda "Van Gogh" pratili su i drugi umjetnici, a jedan od njih je Vukašin Brajić.

"Još pre nedelju dana sam pretpostavio da će svi događaji biti otkazani, samim tim i sve svirke koje imam zakazane. Trebalo mi je nekoliko dana da dođem sebi od činjenice da meni i bendu prihodi staju preko noći na neodređen period", rekao je Brajić i dodao da je ogromna količina negativne energije morala nekako da se izbavi, pa je tim povodom pokrenuo projekat "Corona Live Session", koji je odgovor na samoizolaciju, a sada i policijski čas u Srbiji.

"Ne radi se tu samo o muzici. Već i o tome da tada nisam sam. Trudim se da ljudima odsviram pesme koje nemaju prilike da čuju na mojim svirkama. Malo mi otežava to što sam na svu ovu paniku bolestan, ali to mi je neko hronično stanje u proleće i jesen, tako da nema razloga za brigu ako se zakašljem tokom prenosa. Ko želi, neka se priključi. Da nas ne pojedu spostvene misli", zaključio je Brajić.

Ovoj velikoj akciji pridružio se i poznati muzičar iz Banjaluke Andrej Pucarević, koji naglašava da je ovo period koji ćemo lakše prebroditi kroz muziku.

"Cilj ovog projekta i jeste da kroz muziku lakše prebrodimo ovaj period i da na neki način podignemo svijest ljudima da ostanu u kući koliko god je to moguće. Takođe, postoje istraživanja gdje se upravo muzika povezuje s poboljšanjem imuniteta, raspoloženja i opšteg zdravlja tako da me to dodatno inspirisalo", naglasio je Pucarević.

Grupa "Van Gogh", Vukašin Brajić i Andrej Pucarević će nastaviti da održavaju nastupe putem interneta i svi ljubitelji njihovog zvuka će moći svakodnevno da prate šta ovi umjetnici rade. Zajednički su poručili da se nadaju da će im se i ostale kolege pridružiti i da ćemo svi kroz umjetnost prebroditi ovaj težak period.