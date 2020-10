Domaći i svjetski muzičari oprostili se od Edija van Hejlena

Legendarni gitarista Edi van Hejlen izgubio je dugogodišnju bitku s karcinonom u 65. godini.

Legendarni gitarista Edi van Hejlen izgubio je dugogodišnju bitku s karcinonom u 65. godini. Edi je bolovao od raka grla, a ljekari su nedavno otkrili da se proširio na mozak. Iako je bio pušač, u jednom intervjuu je rekao da misli da je dobio rak grla od metalne trzalice koju je često nosio u ustima punih 20 godina. Uprkos dijagnozi, nastavio je da se bavi muzikom i uživa u svirci sa sinom Volfgangom, koji je od 2006. godine basista u očevom bendu. Smatra se za jednog od najuticajnijih rok gitarista 20. vijeka. Časopis "The Rolling Stone" je stavio Van Hejlena na osmo mjesto liste 100 najvećih gitarista, a 2012. je u anketi čitalaca časopisa "Guitar World" izglasan kao prvi od 100 najvećih gitarista svih vremena. Edi mijenja definiciju svega onoga što električna gitara može, pa tako razvija brzu tehniku sviranja i tehniku "tapping", za koju mnogi smatraju da ju je sam izmislio.

Odlazak ovog velikana pogodio je mnoge, a jedan od trenutno najboljih gitarista na svijetu Stiv Vai je na društvenim mrežama napisao da bi svijet bio potpuno drugačije mjesto da nije bilo Edija van Hejlena.

"Osjećam veliku tugu i ogromnu zahvalnost. Divljenje i ljubav prema njemu su ipak jači. Uzmimo samo jedan minut i pokušajmo zamisliti kako bi izgledao svijet da se on nikada nije pojavio. Nezamislivo. Hvala ti, kralju Edvarde", napisao je Stiv Vai.

Domaći muzičari i gitarski poznavaoci ističu da je odlazak ovog velikana veliki gubitak za svijet muzike.

Dario Gajić, gitarista sastava "Kolja i Grobovlasnici" i jedan od najboljih poznavalaca ovog žičanog instrumenta, kaže da je za Edija van Hejlena čuo još u ranom djetinjstvu, te da je zvuk koji je on stvarao bio impresivan u odnosu na sve što se pojavilo prije njega.

"On je bio pionir modernog sviranja gitare i modernog pristupa opremi. On je bio prvi koji je stavio hanbaker na stratokaster i nije mu bilo teško da eksperimentiše sa gitarama, a pri tome nije bio imućan i nije imao novca za skupe gitare. Prvi model na kojem je svirao, a koji je kasnije postao poznat kao 'frankenštajn', zapravo je napravio od dijelova. Tražio je gibsonov pikap i gibsonov hanbaker i tijelo i vrat fendera, jer mu se nije sviđala svirljivost gibsona i zvuk stratokastera. Onda je napravio fuziju i bio je prvi koji je to uradio", rekao je Gajić.

On smatra da je Edi van Hejlen unio revoluciju u svijet gitara, te da mnoge moderne gitare imaju koncept koji je on stvorio.

"Njegovo sviranje je bilo nevjerovatno i bio je ludački brz. Nakon Hendriksa koji je postavio neke temelje modernog sviranja, Edi je uveo malu revoluciju i svima nama koji sviramo promijenio je pogled na instrument kao i mogućnost koju taj instrument može da proizvede", zaključio je Gajić.

Sa Gajićem se slaže i Tibor Tišma, gitarista, pjevač i osnivač sastava "Alexandria", koji naglašava da je Van Hejlen eksplodirao na sceni istom tenzijom, snagom i revolucijom sviranja, slušanja i razumijevanja gitare kao što je to uradio Hendriks. "Ovo nije pretjerivanje. To što je Hendriks uradio sa gitarom je imalo toliki značaj da je direktno uticalo na svu pop kulturu svijeta. Potpuno isto paralizirajuće iskustvo je stvorio Edi van Hejlen i promijenio svijet, bar onaj mlađi i pop kulturom vođen i vezan svijet", zaključio je Tišma i dodao da je Edi otišao, ali da će ono što ostaje iza njega trajati koliko i djela Hendriksa, Lenona, genijalaca koji su promijenili svijet.