Domaćini MAC-a: Očekujemo spektakl, slavimo muziku i različitost

​Dugo očekivani MAC 2020 u Štark Areni se bliži, a da atmosfera na regionalnoj dodjeli muzičkih priznanja 27. januara bude na najvišem nivou, pobrinuće se najprepoznatljivija TV lica iz regiona.

Live prenos MAC carpeta počinje u 19:30, a crvenim tepihom prošetaće više od 400 poznatih iz šest zemalja učesnica: Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Slovenije. O uzbuđenju pred najveću regionalnu manifestaciju i očekivanjima, kao i o svečanim toaletama, sa njima će na crvenom tepihu razgovarati voditelji Nikolina Pišek, Boško Jakovljević i Tamara Paunović.

“MAC je jedino priznanje koje, osim što pokriva cijelu regiju, donosi iskreni ukus publike, bez upetljavanja struke ili kritičara. Iskreni lakmus papir onoga što publika želi bez ikakvih filtera", kaže Nikolina Pišek i dodaje: “Doza omiljenih izvođača u glamuroznom izdanju pred očima onih koji ih jedva čekaju vidjeti. I još sve na jednom mjestu"!

Boško Jakovljević bio je na crvenom tepihu i na prethodnom MAC-u.

“Prošle godine sam takođe bio i imao sam priliku da prisustvujem događaju koji je produkcijski urađen po svetskim standardima. Ja generalno volim muziku, a MAC je jedinstvena prilika da tamo sretnem neke izvanredne ljude iz tog polja umetnosti", kaže Boško.

Prenos manifestacije počinje u 21 sat, a domaćini večeri u Areni biće Galeb Nikačević, Ana Radišić i Tamara Todevska.

Šarmantna voditeljka TV RTL iz Hrvatske, Ana Radišić, kaže da se jako raduje ovogodišnjem MAC-u:

"Svakom tko prati i stvara glazbu čast je biti dijelom ovog glazbeno-produkcijskog televizijskog spektakla. Sjajno je što na jednom mjestu imamo okupljenu cijelu glazbenu regiju i sve najveće glazbene zvijezde, svih žanrova! Prošle godine sam sam bila oduševljena svime što sam ondje vidjela i doživjela, a i nagrada koja je stigla u ruke organizacije dokaz je veličine manifestacije. Imponira i čast mi je dijeliti pozornicu sa svim tim imenima. Uzbuđena sam i sretna! Obećajem biti pravi domaćin svima u Stark Areni, ali i ispred malih ekrana pred milijunskom publikom".

Sa njom će na bini snage udružiti i Tamara Todevska i Galeb Nikačević.

"Alternativna umetnost da bi bila alternativna, ona to mora da bude u odnosu na nešto. Prema pravilu, to bi bio mainstream. Popularna umetnost postavlja osnovne okvire, ne samo zdravog tržišta, već i zdravog društva i činjenica da se polako, ali sigurno krećemo ka ostvarivanju stabilnog tržišta popularne kulture i udaljavamo od normativnog diskursa u kojem ljude delimo na one koji slušaju ovo ili ono je istovremeno i korak bliže ostvarivanju kulture dijaloga koja je preduslov progresivne zajednice", kaže Galeb i dodaje:

"Ove promene se, naravno, ne dešavaju odjednom. One su postepene i naizgled neprimetne, ali činjenica da danas može da se organizuje jedan ovakav spektakl u kojem se nalaze svi slojevi kulturnog habitusa na jednom mestu je dokaz ovog napretka, koji pre desert, petnaest ili dvadeset godina, prosto, nije bio moguć".

Tamara Todevska kaže da je jako srećna što će biti deo MAC-a: “To je noć u kojoj slavimo muziku, različitost, i što je najvažnije – nevjerovatni talenat naših regionalnih muzičkih umjetnika".

Gledaoci iz Srbije moći će da prate manifestaciju na programu TV Pink, U Hrvatskoj na TV RTL, emiter u Crnoj Gori je RTCG, u Sjevernoj Makedoniji Kanal 5, u Bosni i Hercegovini RTRS i FTV, a u Sloveniji TV3.