Dostupni novi paketi za boravak u OK kampu na Tjentištu

Iako nas od šestog po redu Nektar OK Festa dijele tačno 103 dana, najvjernija festivalska publika - kamperi, već je uveliko osigurala svoje pakete za boravak u OK kampu na Tjentištu. Mnogobrojni ljubitelji prirode, muzike, te posebne atmosfere i ambijenta koji se može osjetiti samo na Tjentištu 12/13/14 jula, iskoristili su posebne pogodnosti i niže cjene u okviru EXTRA i SUPER ponude i obezbjedili svoje mjesto u festivalskom kampu.

Svi oni koji to nisu učinili, nemaju razloga za brigu jer u OK kampu mjesta ima dovoljno za sve. Paketi OK kamp (kamp + ulaznica) po cijeni od 35 KM i paket III (kamp + ulaznica + prevoz iz većih gradskih centara u BiH do Tjentišta i nazad) po cijeni od 70 KM po osobi, i dalje su u ponudi.

Organizator će i ove godine vrata kampa otvoriti dan ranije 11. jula od 12:00, a recepcija kampa biće „ažurna“ 24h za sve one koji se odluče da na Tjentište dođu i smjeste se u kampu za vrijeme trajanja festivala. Zbog velikog interesovanja i velikog broja upita za adrenalinski doživljaj raftinga na Tari ili planinarenja do Trnovačkog jezera, svi kamperi imaće mogućnost da u OK kampu izaberu jednu od ovih aktivnosti.

Za vrhunsku atmosferu na Sensation OK stage-u u kampu tokom tri festivalska dana pobrinuće se Let 3 – Bjesovi – Vojko V – Đorđe Miljenović – Iskaz – M.O.R.T. Nakon zagrijavanja u dnevnom programu, publika se prepušta vrhunskim izvođačima i bendovima koji ih čekaju na Jägermeister main stage-u: Franz Ferdinand - Dubioza kolektiv - Goblini – Nele Karajlić – Brkovi – Edo Maajka – Partibrejkers – Pips, Chips & Videoclips – Helem nejse.

Ako želite da osjetite potpunu festivalsku atmosferu, od prvog jutarnjeg buđenja pod planinskim masivima i uz šum bistre vode Sutjeske, pa sve do odličnih afterpartija na kojima se zabavljamo do kasno u noć, OK kamp je pravo mjesto za vas.

Dašak atmosfere iz kampa pogledajte na videu.

