Dragoljub Đuričić za "Nezavisne": Buđenje polusvijeta uništava svaku vrstu avangarde

Dragoljub Đuričić, rok muzičar, poznat je po tome što je svirao bubnjeve u svojim solo muzičkim projektima, ali i sa raznim rok grupama i solistima u bivšoj Jugoslaviji. Bio je član "YU grupe", sastava "Leb i sol" i "Kerbera", te prateće grupe Zdravka Čolića, Nikole Čuturila i Đorđa Balaševića. Dobitnik je brojnih pozorišnih i muzičkih nagrada za svoje dugogodišnje umjetničko stvaralaštvo.

Upravo sa Zdravkom Čolićem ovaj legendarni muzičar će nastupiti u Banjaluci na velikom koncertu koji će biti održan 31. maja na tvrđavi Kastel.

U razgovoru za "Nezavisne" Đuričić je govorio o današnjoj situaciji na muzičkoj sceni regiona i iskustvima koja njegova generacija može da podijeli sa mladim snagama koje tek dolaze na scenu.

"Dobro je da se sreću generacije sa različitim iskustvima jer ja sam siguran da iskustva koja ja imam mogu dobro da dođu za poređenje vremena sa nekim kome se otvara karijera. Vremena su danas skroz drugačija, meni se malo ne dopada što potenciramo sjećanje na prošla vremena i postavljamo to kao neko čudo neviđeno, a ovo sada nije čudo. Dakle, jedno vrijeme koje se dugo godina gradilo kao svaki proces, jer sve u životu je neki proces", zaključio je Đuričić.

Pojasnio je da se rokenrol u Jugoslaviji gradio više godina i da se mi danas svi pozivamo na taj paket aranžman, te da se stvara greška jer te starije generacije ne razmišljaju šta sada mladi ljudi rade.

"Rokenrol je tada bio jedan trend koji je nadvladao druge trendove koji su bili komercijalniji, aktuelniji i prijatniji, dakle ta buntovnost mladih ljudi je nosila ovu zemlju ka zapadu. Onda je došao jedan trenutak da je neko počeo da budi polusvijet i buđenjem polusvijeta ti unistavaš svaku vrstu avangarde i svakog mladog momka koji gleda u budućnost sa buntovnom energijom, a ne uklapa se u ovo što je ponuđeno", istiće Đuričić.

On smatra da smo upravo tu doživjeli jedan poraz, ali dodaje da ipak i danas postoje mladi ljudi koji u sebi imaju dovoljno buntovnosti.

"Mladi ljudi danas jako dobro vide kako se to živi u svijetu i kako se možemo priključiti životu u svijetu, i tu mi se pojavljuje jedna velika praznina zato što svijet je sve materijalizovao i morate imati apsolutno genijalne ljude koji će zaintrigirati nekoga napolju, iz nekih drugih sredina, koji će vidjeti potencijal da profitiraju nad njima", naglasio je Đuričić.

Dodao je da se sa nekim sastavima to već desilo, a jedan od primjera je i bend "Dubioza kolektiv".

"Profit nad grupom 'Dubioza kolektiv' je 'Dubiozu' izbacio da sviraju u Čileu, u Evropi, u Južnoj Americi. Mnogi danas kažu da oni sviraju za naše, ali to nije istina. Oni sviraju za sve mlade ljude u svijetu koji posjećuju festivale, dakle sa ovih prostora imamo strašno velike potencijale. To je Goran Bregović davno shvatio. On je u vrijeme kada je bilo nemoguće otvarao prostor i balkansku muziku prema svijetu. On je uspio da natjera svijet da pjeva na srpskom jeziku", zaključio je Đuričić.

Poznati bubnjar je dodao da danas svi moramo gledati naprijed i da je potrebno da se prestanemo osvrtati na neka prošla vremena.

"Treba da nas bude briga za sedamdesete i osamdesete bez obzira što su one promijenile svijet. Mi sada živimo drugu deceniju novog milenijuma i spremamo se da uđemo u treću deceniju. Mislim da je potrebno prenijeti mladima neka iskustva koja mi stariji imamo, jer fundament nas koji imamo nešto iza može da bude dobar da ljudima otvaraš vidike malo bolje, a oni da dobiju habrost da izlaze. I malo ih ima koji imaju dovoljno hrabrosti, jer kada izlaziš iz male zemlje, ti nosiš veliko breme toga što mala zemlja nosi, to je kompleks malog jezika, sirotinje i malo je tih ljudi koji će to da zaborave i koji se svojom energijom probijaju u svijet, ali nije nemoguće. Nebo je granica, sportisti su to bolje shvatili od nas muzičara", zaključio je Đuričić.