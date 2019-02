Međunarodna diskografska organizacija (IFPI) proglasila je Drakea najprodavanijim izvođačem na svijetu u 2018.

Zahvaljujući svom albumu Scorpion, Drake je jedini izvođač na svijetu koji je drugi put zaslužio ovo priznanje.

IFPI Global Recording Artist of the Year dodjeljuje se već šestu godinu kao jedinstveno i autoritativno priznanje koje odražava umjetnikov svjetski uspjeh u digitalnim i fizičkim glazbenim formatima, od streama do vinila.

Prethodni dobitnici nagrade su One Direction (2013.), Taylor Swift (2014.), Adele (2015.), Drake (2016.) i Ed Sheeran (2017.).

Izvršna direktorica IFPI-ja Frances Moore izjavila je kako je Drake imao nevjerovatnu rekordnu godinu koja je više nego vrijedna titule svjetskog izvođača godine.

Najprodavani izvođači u 2018:

1. Drake

2. BTS

3. Ed Sheeran

4. Post Malone

5. Eminem

6. Queen

7. Imagine Dragons

8. Ariana Grande

9. Lady Gaga

10.Bruno Mars