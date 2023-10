Drake predstavio novu pjesmu, nazvao sebe Jugoslovenom (VIDEO)

Drake je predstavio singl "8AM in Charlotte" najavljujući novi album "For All the Dogs", a koja donosi zanimljiv tekst u kom između ostalog govori "Gdje ja idem, ideš i ti brate, mi Jugosloveni".

U spotu glumi Drakeov sin Adonis Graham, a uključuje uvod u kojem objašnjava ilustraciju koju je upravo nacrtao. Adonis je takođe napravio omot albuma koji je nacrtao za očevu ploču, prenose mediji.

U dijelu pjesme reper otkriva da je njegov kolega Savage 21 dobio zelenu kartu nakon višegodišnje imigracione bitke:

“Savage je dobio zelenu kartu pravo iz konzulata. Gdje ja idem, ideš i ti, brate, mi Jugosloveni.”

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.