Drejk najbolji izvođač današnjice

Spektakularna ceremonija dodjele muzičkih nagrada "Billboard Music Awards" upriličena je u "Garden areni" u Las Vegasu, gdje je organizovan sjajan koncertni nastup i zabava koju su priredili poznati izvođači.

Pored dodijeljenih priznanja za muzičke uspjehe u raznim kategorijama, noć su obilježili i nastupi te poruke muzičara posvećene marginalizovanim slojevima društva. Umjetnici su takođe iskoristili priliku i govorili o poboljšanju muzičke industrije.

"Želim ohrabriti umjetnike da drugima daju do znanja kako se osjećaju u vezi s njima. Pokažite nekome ljubav, recite nekome da volite njegovu muziku", rekao je slavni reper Drejk, koji je pokupio gotovo sve nagrade u kategorijama za najboljeg umjetnika, najboljeg muškog izvođača, najboljeg u kategoriji za "Billboard 100" i "Billboard 200" muzičke liste, kao i nagradu za najslušaniju pjesmu.

Drejk je ujedno postao i najviše nagrađivani umjetnik u istoriji dodjele "Billboard" nagrada. Podsjećamo, on je i prošle godine bio zvijezda dodjele "Billboard" nagrada, kada je dominirao u gotovo svim kategorijama.

Nagrada za najboljeg novog umjetnika na dodjelama u Las Vegasu pripala je američkom reperu Juice WRLD, dok je u ruke Ariane Grande otišla nagrada "Billboard Chart Achievement", kao i prestižna nagrada za najboljeg ženskog izvođača.

Ed Širan osvojio je nagradu za umjetnika koji je imao najviše turneja, dok su Bijons i Džej-Zi osvojili nagradu za najbolju R&B i rep turneju.

Pored Drejka, veliku pažnju svojim nastupom u Las Vegasu pokupila je i mlada pjevačica Tejlor Svift, koja je izvela svoju novu pjesmu "Me".

Publiku su svojim nastupima počastili i kraljica pop zvuka Madona i Maluma izvedbom pjesme "Medellin".

Najveći aplauz ipak je uspjela osvojiti Maraja Keri, kojoj je koleginica Dženifer Hadson uručila nagradu "Billboardove" muzičke ikone. U tu čast ona je izvela nekoliko svojih pjesama, kao što su "Always be My Baby", "Emotions", "Hero" te "A No No".