Drejk oborio rekord Bitlsa star pola vijeka

Kanadski reper Drejk je gostovanjem na pjesmi Bed Banija MIA došao do 12. pjesme u top 10 hitova tokom 2018. godine.

Drejk je oborio rekord stariji od pola veijka i postao umjetnik sa najviše pjesama u top 10 hitova za godinu dana.

Bitlsli su držali rekord od 1964. godine kada su imali čak 11 pjesama u top 10, uz pjesme "Can't Buy Me Love" i "A Hard Day's Night" koje su dominirale na vrhu top liste.

Ipak, Drejk je od početka godine imao čak tri pesme na vrhu top liste "God's Plan", "Nice for What" i "In My Feelings" i još 8 pjesama u top 10, od kojih su pet solo i tri zajedničke pjesme - sa Lil Babi, BlokBoj DžB i Migos.

Pejsma sa Bed Banijem nalazi se trenutno na petom mjestu top liste.

Gardijan piše i da to nije jedini rekord koji je Drejk oborio od početka ove godine.

On je postao izvođač koji je najviše vremena proveo na vrhu top liste, prevazišavši ostvarenje Ašera.

MIA je 32. ostvarenje kanadskog repera u top 10, a ispred njega se nalaze još samo Madona sa 38 hitova i Bitlsi sa 34 pjesme u top 10.

Drejk je trenutno na američkoj turneji na kojoj promoviše svoj peti studijski album "Škorpion", koji mu je i omogućio obaranje svih navedenih rekorda.