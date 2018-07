Druga noć Nektar OK Fest-a kulminirala pozitivnom energijom i emocijama

Festivalska euforija i prekrasni ambijent Tjentišta i drugi dan Nektar OK Festa su izmamili mnogim posjetitiocima osmijeh na lice. Sensation OK Stage tokom drugog dana ugostio je Obojeni Program i Atheist Rap, koji su izmamili ljude iz šatora i najavili noć za pamćenje.

"Priroda je ovdje divna i svaka čast kad može da se organizuje nešto na ovakvom mjestu. Ja sam oduševljen, mi smo nastupali već na OK festu. Ovdje je toliko lijepo da nismo mogli da odolimo a da ne dođemo i ove godine“"rekli su nam članovi Atheist Repa.

Spektakl na Jägermeister Main Stageu su započeli Jinxi, koje je publika pozdravila s oduševljenjem, te razdrmala uz neke od najvećih hitova ovog autentičnog benda.

"Nisam nikad bila ovdje i ne bih došla da nismo učesnici ovog lijepog festivala. Dosta je teško doći ovdje, i onda vas dočeka ovako jedan prekrasan prirodni ambijent. Ovo stvarno izgleda fenomenalno. Čujem da je ovdje publika došla sa svih strana svijeta, u sred smo ničega, ima nas mnogo, i ovo je jedan poseban događaj" rekla je Jadranka Ivaniš Yaya, pjevačica benda Jinx.

Nakon njih na bini su se pojavile Letu Štuke, koji su i ranije nastupali na našem festivalu, te puni energije i emocije bacili publiku u trans stihovima Dine Šarana. Sjajna ekipa koja je u međuvremenu doživjela blagu transformaciju, kada je na poziciju bubnjara stigao Amar Češljar, jedan od najboljih bubnjara regije, koji je svojim prisustvom zaokružio kvalitet benda i digao živi zvuk na ljestvicu više.

"Woodstock se dogodio u prirodi , nema razloga da i mi nemamo nešto ovako. Spoj prirode muzike i umjetnosti je najbolji spoj" riječi su Dine Šarana.

Spektakl i trenutak usijanja koji su svi čekali, desio se Gibonnijevim izlaskom na binu. Pjesme poput “Ljudi, zviri i beštimje”, “Činim pravu stvar”, “Ne odustajem” i mnogih drugi odjekivali su dolinom Sutjeske na kilometre, a publika je svaku pjesmu ispratila dugim gromoglasnim aplauzom.

"Ljudi. Najdraži su mi ljudi ovdje na Tjentištu. Sve je dobronamjerno, čak i familijarno , to mi se zaista sviđa", kratko i emotivno je prokomentarisao Gibo.

Vrhunac odlične atmosfere i dobrog provoda donosi i poslednji festivalski dan, koju započinjemo na Closing Summer stage by: Nebs Jack/Stefan Ivanković/Nikola Todorović . Tačno u 17:00 selimo se na Sesation OK stage gdje nas očekuju Ritam nereda i Orthodox celts. Nešto hladnije večeri na Tjentištu sigurno će rasplesati i zagrijati Elemental, S.A.R.S. i Rudimental u finišu festivalskog programa na Jägermeister main stage-u. Poslednji festivalski dan publika će ispratiti uz Remi/Elemental i Vasila Hadžimanova. Danas se družimo sa Dr Neletom Karajlićem od 14:00 u boOK zoni OK Festa na promociji njegove nove knjige "Solunska 28".