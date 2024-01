Dua Lipa održaće dva koncerta u pulskoj Areni

​Nakon brojnih nagađanja, potvrđeno je da će svjetska pop zvijezda Dua Lipa održati dva koncerta u pulskoj Areni.

Nastupiće dva dana zaredom, u subotu i nedjelju, 8. i 9. juna 2024., a zasad nema informacija o ulaznicama.

Autorka je hitova "New Rules", "Levitating", "One Kiss" i nedavno objavljenog "Dance The Night" koji je preplavio top liste zahvaljujući tome što se smjestio na listu pjesama za film "Barbie".

Posljednji i najaktuelniji singl "Houdini" je snimila s Tame Impalom.

Dobitnica je nekoliko velikih nagrada, a vrijedi istaći čak tri Gremija. Muzičku je popularnost pjevačica stekla već debitantskim izdanjem, "Dua Lipa", koji je zauzeo treće mjesto na britanskoj top listi albuma.

Album je takođe iznjedrio nekoliko njenih velikih hitova - "Be the One", "IDGAF" i spomenuti "New Rules" koji je svojevremeno bio britanski singl broj 1.

Uz popularnu Dua Lipu, pulska Arena će ove godine ugostiti još nekoliko velikih muzičkih imena, uključujući Avril Lavigne, Simple Minds i Lennyja Kravitza, prenosi "Jutarnji".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.