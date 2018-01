Dug put pred sevdalinkom

TUZLA - Konferencija pod nazivom "Nominacija sevdalinke za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva" danas je održana u tuzlanskom Bosanskom kulturnom centru (BKC).

Organizator konferencije Udruženje muzičkih umjetnika na ovaj način pokušao je da na jednom mjestu okupi nauku i struku, a sve kako bi se zaštitila sevdalinka kao nacionalno blago.

Ideja da se sevdalinka nađe na UNESCO listi kao nematerijalno dobro BiH potekla je iz Tuzle krajem 2016. godine upravo od ovog udruženja, koje je podnijelo inicijativu Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Proces za nominaciju za UNESCO-ovu zaštitu je dugotrajan i zahtjevan, te zahtijeva obimnu dokumentaciju koja se tek počela prikupljati u formiranoj grupi koja je tek započela proces nominacije.

Državna komisija za saradnju sa UNESCO-om prihvatila je inicijativu iz Tuzle i imenovala predstavnika kao člana ekspretnog tima.

"Taj tim koji koordinira sa Federalnim ministarstvom kulture počeo je već sa radom. Okuplja stručnjake iz različitih oblasti koji mogu dati multidisciplinarni i kvalitetan doprinos popunjavanju nominacionog fajla, što je zapravo i najznačajniji korak u proceduri nominacije", pojasnila je Amira Redžić iz Državne komisije za saradnju sa UNESCO-om.

Redžićeva je dodala da ne zna koliko će vremenski trajati proces nominacije niti kojim tempom će to ići jer to zavisi od više faktora.

Vrijeme je bilo davno da se sevdalinka zaštiti, mišljenja je Zekija Suman, koja sevdalinku pjeva već petu deceniju. Kako kaže, učila je od starih interpretatora i sretna je što je došao momenat da sevdalinka bude zaštićena.

"Jednostvano, možda je ovo pravi trenutak kada se muzikolozi i ostali stručnjaci boje da bi se mogla oskrnaviti. Pojavljuje se u nekim novima aranžmanima i nameću joj se neke izmjene. Tako da taj neki okvir od 70 ili 80 godina, takozvane klasične sevdalinke, klasične njene interpretacije, možda treba zaštititi. Možda je trebalo i ranije", kazala je Sumanova.

Naša država kao potpisnica Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine UNESCO dužna je da na svojoj teritoriji obezbijedi očuvanje i poštovanje nematerijalnog nasljeđa, kao i da poveća svijest o njegovoj važnosti. Do sada su zaštićeni zmijanjski vez i drvorezbarstvo u Konjicu od nematerijalnih dobara, te Stari most u Mostaru, Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i stećci od materijalne baštine.