Duh Brodveja u Sarajevu i Banjaluci

SARAJEVO, BANJALUKA - Veče Brodveja sa Bredlijem Dinom i specijalnim gostima: "Divanhanom", Albinom Smajlović i Ivanom Šarićem, koji će izvoditi pjesme iz poznatih mjuzikla "Hair", "Evita", "Cats", "The Secret Garden" i drugih biće održana u četvrtak u Narodnom pozorištu Sarajevo, a dan poslije i u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci.

Bredli Din u Bosnu i Hercegovinu stiže u organizaciji Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, a ovaj glumac prije svega je poznat po nastupima na Brodveju, i to u mjuziklima "Evita", "A Little Night Music", "Man of La Mancha", Stingovom mjuziklu "The Last Ship" i mnogim drugima. Na međunarodnoj sceni izvodio je mjuzikle "Jekyll and Hyde" i "The Rocky Horror Show", nedavno je objavio prvi solo album, a predavač je i na prestižnom Univerzitetu Njujork.

Koliko će biti zadovoljstvo nastupati uz Dina te kako gleda na mjuzikle nakon uspješne višegodišnje operske karijere, Albina Smajlović, poznata solo pjevačica iz Banjaluke, najavljujući ove koncerte komentarisala je za "Nezavisne".

"Svaki mi nastup znači bez obzira šta je u pitanju ili gdje pjevam. Ne pravim razliku u ozbiljnosti pristupa bez obzira da li pjevam pored studenta prve godine akademije ili svjetskog imena, i nebitno da li je riječ o operi ili mjuziklu. Što se tiče samog mjuzikla, ja sam u životu imala priliku da pjevam, hajmo reći, samo jednu kompoziciju u mjuziklu, a cijeli mjuzikl nikad nisam otpjevala", kazala je Smajlovićeva, dodajući da je zbog toga uzbuđenje veće.

Mjuzikl u sebi ima i dramskog i lirskog, ističe Smajlovićeva, ali ona uvijek ovakav način izražavanja povezuje sa džezom. S obzirom na to da opersko pjevanje na neki način iziskuje asketski način života, dok određeni mjuzikli koje će izvoditi govore o raspuštenjačkom i slobodnom životu, Smajlovićeva je pričala i o tome koliko su mjuzikli bili dio i njenog odrastanja.

"Ja sam operu zavoljela i počela otkrivati tek negdje sa 22 godine. Prije toga sam slušala klasičnu, umjetničku muziku, ali i džez i rokenrol. Tako će ovo s jedne strane biti izuzetno zanimljivo iskustvo, dok je s druge velika čast jer kad vas od mora pjevača izaberu za ovako nešto - to sigurno nešto znači", kaže Smajlovićeva pred koncerte koji će i sarajevska i banjalučka publika u dva dana imati priliku da čuje s početkom u 20 časova.

Ulaznice za banjalučki koncert mogu da se kupe po cijeni od 10 KM, dok je ulaz za sarajevski, u zavisnosti od mjesta, 10, 15 i 25 KM.