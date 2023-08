Duo "The Moustaches": Na našim nastupima svako će naći nešto za sebe

SARAJEVO - Sarajevo je poznato po dobrim muzičarima i pjevačima. Mnogi od njih su napravili velike karijere i postali regionalne zvijezde.

Veliki je broj dobrih muzičkih sastava koji nastupaju po klubovima, pubovima u gradu na Miljacki.. U posljednje vrijeme simpatije sarajevske publike osvojio je duo "The Moustaches" koji čine Imer Lerić i Filip Bošković. Ovaj dvojac imao je zanimljiv muzički put.

„Kolega Imer ima 45 godina, rođen je u Mostaru, a muzikom se počeo baviti sa 15-16 godina u izbjeglištvu u Francuskoj. Prvenstveno je svirao perkusije i gitaru, a stil koji ga je zanimao bio je flamenco. Ja sam malo mlađi. Imam 34 godine i muzikom sam se počeo baviti kada sam imao 10 kad sam upisao osnovnu muzičku školu koju sam završio u Istočnom Sarajevu. Na nagovor oca počeo sam svirati gitaru, iako sam možda htio klavir ili harmoniku. Svoje prve nastupe sam imao u školskom tamburaškom orkestru gdje sam svirao bas dok sam paralelno bio član kulturno-umjetničkog društva Vogošća“, kaže Filip.

Bošković je po završetku srednje škole stopirao bavljenje muzikom zbog nekih tadašnjih okolnosti, a prvu tezgu ima sa 23 godine u Sarajevu solo na gitari.

„Nedugo poslije mi se pridružio kolega Haris na gitari i sa njim sam oformio "Duo Picardiu" gdje smo sarađivali pet godina te napravili bend, ali sam ja 2018. odlučio da prekinem da se bavim muzikom jer nisam vidio sebe u tom poslu. Nakon kratke pauze od godinu dana počinjem ponovo svirati i pozivam sadašnjeg kolegu Imera na saradnju. Odlučio sam da napravimo duo po imenu "The Moustaches", a kolega me tada upoznaje sa njegovim prijateljem Bojanom, jednim od najboljih gitarista u regionu, nakon čega radimo dobar dio nastupa kao trio, ali nedugo poslije Imer i ja, ipak ostajemo kao dvojac“, nastavlja Bošković.

"The Moustaches" nastupa širom Bosne i Hercegovine, a najčešće u Sarajevu.

„Cilj nam nikada nije bio da pravimo neku karijeru niti pjesme budući da ovo shvatamo kao dodatni posao, jer imamo svoje poslove. Što se tiče pitanja da li se može živjeti od muzike, moj odgovor je može, ali samo u slučaju da se intenzivno radi, ali budući da je nama to vikend posao, u našem slučaju nam to može biti kao džeparac. Sarajevska publika je posebno zahtjevna. U posljednje vrijeme najčešće nastupamo u gastropubu "Mr Charlie Chaplin" gdje sviramo u petak. To je jedno fino mjesto za odmor i zabavu. Imamo šarolik repertoar. Svako će naći nešto za sebe. Pjevamo ono što publika želi i uvijek ispunjavamo muzičke želje“, kaže na kraju Filip.