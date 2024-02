Duran Duran se vraćaju u Hrvatsku

​Jedan od najvećih pop bendova svih vremena, Duran Duran, svoj povratak tempiraju sedam godina nakon rasprodanog koncerta na "Šalati". Dvije hiljade godina stari amfiteatar u Puli biće savršena pozornica na kojoj će podsjetiti na bezvremensku kolekciju hitova i prilika čuti novi album "Danse Macabre".

Bend na najnovijem izdanju predstavlja mračnije melodije, nove pjesme, obrade i posebne verzije njihovih klasika. Uz singl “Black Moonlight” i naslovnu “Danse Macabre”, tu su i obrade Billie Eilish, The Rolling Stonesa, Siouxsie and the Banshees, saradnje s Victoriom De Angelis iz Maneskina, Nileom Rogersom i prijašnjim članovima benda.

Bez sumnje su jedan od najvećih mainstream bendova i muzička institucija koja je iznjedrila neke od najvećih pop hitova svih vremena. Više od četiri decenije duga karijera, 16 studijskih albuma i preko 100 miliona prodanih ploča širom svijeta te nagrade, poput one za životno djelo, dva Gremija, BRIT Awards za izvanredan doprinos muzici, mjesto na Holivudskoj stazi slavnih, kao i uvrštavanje u Rokenrol kuću slavnih, označili su ih jednim od najprepoznatljivijih bendova našeg doba.

Povezujući generacije fanova i horde obožavalaca Duran Duran puni najveće stadione dok pjesme i dalje čine obavezan repertoar radijskih postaja. Predvođeni harizmatičnim Simon Le Bonom, kao muzičke i modne ikone uticali su na generacije muzičara i pop kulturu. Ostaju jedan od najviše obrađivanih bendova uz verzije primjera radi Franz Ferdinanda, Korna i Deftonesa, do Courtney Love, prenosi "Muzika".

