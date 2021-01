Duško Gojković dobio Berklijevu nagradu Master svjetskog džeza

Predsjednik Muzičkog koledža Berkli Rodžer H. Braun nagradio je legendarnog džez trubača, kompozitora i aranžera Duška Gojkovića (89) nagradom "Berklee Master of Global Jazz" u petak, 22. januara.

Gojković, koji je za studiranje na Berkliju još 1961. godine dobio punu školarinu, jeste tek drugi nagrađeni ovom prestižnom pohvalom u istoriji renomiranog koledža. Prije njega to je ostvario samo Vejn Šorter 2013. goine, prenosi telegraf.rs

Još od 1955. godine Gojković je veoma jasno uticao na svjetsku džez scenu, svirajući i snimajući sa velikim imenima kao što su Dizi Gilspi, Sten Gec, Soni Rolins, Li Konic, Čet Bejker i mnogim drugim.

Najpoznatiji je po svojim besprijekornim melodijskim frazama i izbedbama balada na trubi, prigušenoj trubi i glugelhornu.

"Duško je pokazao izuzetnu svestranost tokom svoje karijere. Od njegovih albuma Balkan Connection i A Handful O’ Soul, koje su se na top listama visoko kotirale, preko simfonijskih aranžmana predstavljenih na albumu Balkan Blue sve do njegovog Samba Do Mar, inspirisanog Brazilom, on nikada nije dozvolio da bude definisan samo jednim žanrom. Duško Gojković je cementirao svoj status kao div džeza", rekao je Braun prilikom onlajn dodela nagrade.