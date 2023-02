Dvije godine od smrti čuvenog Panonskog mornara

Kantautor Đorđe Balašević preminuo je 19. februara 2021. u 68. godini.

Čuveni Panonski mornar, Novosađanin koji je želio da bude fudbaler, stihove je počeo da piše u osnovnoj školi, a potom su se samo nizali. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag svojim pjesmama i riječima.

Pored toga, Balašević je bio poznat i po svojim govorima, a jedan koji se i dan danas pamti je imao 30. decembra 2016. godine u Beogradu, u krcatoj Areni.

"Najveća prevara je kad ti neko kaže, 'reci dve-tri reči, kao, odradi to'. Dve-tri reči, moraju uvek biti jako pametne, mnogo je lakše pričati o nečem naveliko. Kad bih ja treb'o da kažem dve-tri reči o Beogradu, to bi bilo jako teško. Ja sam iz provincije dečko, mi smo dolazili u Beograd kao na hodočašće. Mladi ste vi, ne sećate se toga, ali što bi rekao Deja Šapurika iz nekih mojih priča iz 'Kalendara', kad smo odlazili u Beograd, mi samo što se nismo izuvali na mostu. Svaki dolazak u Beograd je bio maturski, svaki koncert u Domu sindikata, posle u Sava centru, uvek dokazivanje, Beograd je bio glavni grad i bilo je potrebno puno, da vrediš puno, da uradiš puno, da se probiješ od mosta do Makedonske ulice i dalje. Imao sam tu sreću da upoznam, ne, da sretnem i Batu Stojkovića, i Paju Vujisića, da upoznam Čkalju, Duška Radovića, Miru Trailović, Dragana Nikolića…", podsjeća b92.