Dvorana koja čuva muzičku istoriju

U nadi da će nastaviti očuvanje i proslavu bezvremenskih singlova i albuma, Akademija za očuvanje audiosnimaka je objavila imena novih izvođača koji će naći svoje mjesto u legendarnoj "Grammy" dvorani slavnih.

Žiri koji je odlučio o imenima novih članova Dvorane slavnih je istakao da je u pitanju grupa umjetnika koja je poznata po tome što proslavlja različitost, te da su ovi singlovi i albumi stari najmanje 25 godina i imaju veliki istorijski značaj.

Svake godine snimci se biraju na osnovu odabira specijalnog žirija koji čini grupa istaknutih umjetnika, profesionalaca i drugih stručnjaka iz polja muzičke produkcije.

Sa novih 25 naslova koji će se naći u Dvorani slavnih biće formirana grupa od 1.063 snimaka koji se čuvaju u "Grammy" muzeju u Los Anđelesu već punih 45 godina.

"'Grammy' dvorana slavnih nastoji da sačuva od zaborava muziku koja je dominirala svjetskim listama proteklih nekoliko decenija, uz stalno obraćanje pažnje na različitost žanrova koji pronalaze svoje mjesto u ovoj dvorani", rekao je Nil Portnov, predsjednik Produkcijske akademije.

On je dodao da su ovi snimci doprinijeli promjeni klime u svijetu muzičke industrije i predstavljaju značajan socijalni i kulturološki dio ljudske istorije, te da je ova institucija ponosna što su ovi umjetnici našli svoje mjesto u "Grammy" dvorani slavnih.

Albumi koji su ove godine ušli na listu najboljih su album "Space Oddity" legendarnog Dejvida Bouvija, "Band of Gypsys" Džimija Hendriksa, "Nevermind" sastava "Nirvana" i mnogi drugi umjetnici koji su ostavili značajan trag na polju rokenrola.

Svoje mjesto među najboljima su pronašli i pop izvođači pa je tako posebno priznanje odato pjevačici Vitni Hjuston za njeno izdanje "I Will Always Love You".

Među ostalim velikanima su i "Queen" sa albumom "A Night At The Opera", Linda Ronstadt "Heart Like A Wheel", Sem Kuk "Bring It On Home To Me". Među izvođačima koji su se našli u "Grammyjevoj" dvorani su i "Aerosmith", Luis Armstrong i "His Hot Five", Džoni Keš, Dr. Dre, Tomas Alva Edison, "Four Tops", Bili Holidej, "King Cole Trio", Hju Masekela, Majk Oldfild, "Parliament", Bili Pol, "Rolling Stones", Leon Rasel i Endi Viliams.