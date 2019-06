Džared Džejms Nikols, američki gitarski virtuoz: Rokenrol neće nikada umrijeti

Američki gitarski virtuoz Džared Džejms Nikols tokom svoje evropske turneje posjetio je i Banjaluku, gdje se družio s domaćim muzičarima. Ovaj mladi talentovani umjetnik se od samog početka svoje karijere postavio u vrh muzičke scene, a inovativan pristup rokenrol zvuku su prepoznali i najveći muzičari današnjice, među kojima su članovi grupa "The Who" i "ZZ Top".

Kako ističe, Nikols posebnu ljubav gaji prema bluz zvuku, za koji kaže da ne može biti naučen ili kodiran u muzičke knjige, niti se može učiti preko YouTube kanala.

"On prodire mnogo dublje od toga, on dolazi iznutra, iz duše. Sve se svodi na to kako će se gitarske žice saviti i dovesti zvuk direktno u dušu muzičara. Sve se svodi na jednostavnost. Ili ga imaš ili ne", rekao je Džared Džejms Nikols za "Nezavisne".

Gitarista je odrastao u Viskonsinu u SAD, u blizini indijanskog rezervata, koji je ostavio veliki kulturološki uticaj na njega i njegovu muziku. Kasnije se preselio u Los Anđeles, gdje je nastavio pratiti svoj san. Banjaluku je posjetio na poziv kuće muzičkih instrumenata "Artis".

NN: Na putu si već neko vrijeme. Kako se Evropa odnosi prema tebi?

NIKOLS: Sjajno je. Evo već mjesec dana putujem Evropom i stigao sam i u BiH. Moram vam reći da u BiH nisam svirao od… pa nisam nikad (smijeh). Planiram da na ovom putovanju predstavim Blackstar pojačalo i svoju novu Epiphone gitaru, i ne samo to. Želim da zajedno s vama sviram rokenrol, bluz i da se svi odlično zabavimo.

NN: Kako obično izgleda tvoj nastup i koja znanja prenosiš muzičarima u zemljama u kojima gostuješ?

NIKOLS: Sam nastup obično potraje oko sat, ali nekad i mnogo duže. Ono što posebno volim da radim je da pozovem nekoga od domaćih muzičara da mi se pridruže na bini, gdje zajedno sviramo. Takve stvari se pretvore u sjajnu zabavu. Jako mi je bitno da i domaći muzičari osjete da su dio nastupa.

NN: Kako se rodila ljubav prema gitarama i rokenrol zvuku?

NIKOLS: Ja sam na turneji već zadnjih pet godina. Odrastao sam u Viskonsinu svirajući rokenrol i bluz. Kasnije, kada sam napunio 21 godinu, preselio sam se u Los Anđeles u nadi i želji da slijedim svoj san i život u muzici i, eto, od tada sam na raznim turnejama. Imao sam nastupe sa skoro svima, s bendom "Lynyrd Skynyrd", s gitaristom Zakom Vajldom, svirao sam s grupama "The Who", "ZZ Top" i gomilom drugih klasika. Bilo je to jedno divno iskustvo, a sada mogu biti na turneji na svim ovim divnim mjestima i dijeliti svoju muziku s ljudima.

NN: Rekao si da si imao priliku svirati i dijeliti binu s najvećim rokenrol imenima današnjice. Kako je izgledalo kada si se popeo na binu prvi put?

NIKOLS: Bilo je to baš ludo. Ne mogu vam opisati koju sam nervozu imao kada sam prvi put svirao s bendom "Lynyrd Skynyrd". Bio sam s njima na bini u Njemačkoj i sjećam se da su mi u rukama bili gitara i kabl, a kako sam bio jako nervozan ruka mi se tresla da sam jedva uspio uključiti kabl u gitaru. Nakon što je koncert počeo osjećao sam se kao da letim i sva trema je nestala. Tada mi se san ostvario i svaki naredni dan je postajao bolji i bolji.

NN: Odrastao si u blizini indijanskog rezervata. Koliko je ta sredina imala uticaj na tvoj umjetnički izražaj?

NIKOLS: Znate kako, grad u kojem sam rođen je mjesto odakle je Les Pol, tvorac čuvene gitare, a grad u kojem sam odrastao je mjesto gdje je Stivi Rej Van umro. Odrastao sam blizu indijanskog rezervata i sjećam se da smo svaki dan svirali tamo. Tu sam dobio veliki kulturološki uticaj od ljudi iz indijanskog rezervata. Upravo to je za mene bilo veliko iskustvo i uticalo je na moju ljubav prema muzici.

NN: Kako gledate na današnju svjetsku rokenrol scenu i gdje to idemo?

NIKOLS: Gdje idemo? Dobro pitanje. Vjerujte mi, toliko ljudi voli rokenrol. Toliko ljudi voli bluz, gitare i zvuk koji dolazi od rokenrol benda. Rokenrol neće nikada umrijeti. On dolazi i odlazi u različitim fazama, ali jednu stvar sam naučio nakon svih putovanja širom svijeta - rokenrol je živ i dobro mu je. Ljudi ga vole i on će opstati.

NN: Na pozornici ste bili s legendama rokenrola, a koga biste istakli među mladim snagama kao talentovane nasljednike?

NIKOLS: Danas postoji mnogo dobrih mladih bendova, posebno bih istakao "Blackberry Smoke" i "Rival Sons". Mnogi su mi prijatelji, istih smo godina. Zajedno putujemo i radimo turneje. Takvi bendovi su dokaz da će rokenrol opstati i preživjeti sve izazove koji se postavljaju pred njega.