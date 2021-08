Džeger i Ričards odali počast bubnjaru Rolingstonsa

LONDON - Britanski muzičari Mik DŽeger i Kit Ričards odali su počast svom kolegi iz benda Rolingstons bubnjaru Čarliju Votsu, koji je juče preminuo.

U objavama na Tviteru i Instagramu, pjevač benda Mik DŽeger podjelio je fotografiju Votsa kako se smješi dok sjedi iza kompleta bubnjeva, prenosi BBC.

Gitarista Ričards je, takođe, na društvenoj mreži podjelio sliku kompleta bubnjeva sa natpisom "zatvoreno" na njima.

Vots je preminuo juče u 80. godini života u jednoj londonskoj bolnici, rekao je publicista benda.

Vijest je usljedila nedjeljama nakon što je objavljeno da će on propustiti američku turneju Rolingstonsa koja počinje sljedećeg mjeseca kako bi se oporavio od izvjesne medicinske procedure.

Vots je 2004. godine liječen od raka grla.

Bio je član Stonsa od januara 1963. godine, kada se pridružio Mik DŽegeru, Kitu Ričardsu i Brajanu DŽonsu u njihovoj grupi.

Vots im je pomogao da, zajedno sa Bitlsima, postanu jedan od bendova koji su šezdesetih godina prošlog vijeka raširili rokenrol među masama ljudi sa klasicima poput "I Can''t Get No Satisfaction", "Jumpin ''Jack Flash", "Get Off My Cloud" i "Sympathy for the Devil".

Britanski muzičari Pol Mekartni i Ringo Star bili su među ostalim zvjezdama iz svijeta rokenrola koji su se prisjetili Votsa.

Mekartni je opisao Votsa kao "ljupkog momka" i "fantastičnog bubnjara" koji je bio "postojan kao rok", dok je Ringo, bivši bubnjar Bitlsa na Tviteru napisao: "Bog vas blagoslovio Čarli Vots, nedostajaćete nam čovječe".

Muzičar Elton DŽon je napisao na Tvitteru: "Veoma tužan dan. Čarli Vots je bio vrhunski bubnjar. Najstilizovaniji muškarac i tako sjajno društvo."

Pjevač i producent Bič Bojsa, Brajan Vilson, rekao je da je bio šokiran kada je čuo vijesti o Votsu, kojeg je opisao kao velikog bubnjara.

Frontmen benda "The Who" Rodžer Daltri je izjavio da je Vots bio "savršen džentlmen, oštar u načinu oblačenja kao i za bubnjevima".

Ostali muzičari koji su odali počast bili su bubnjar benda "Polis" Stjuart Kopland, gitarista grupe "Kvin" Brajan Mej, Pol Veler, DŽoan Armatrejding i Leni Kravic.

Vots je 2016. godine zauzeo 12. mjesto na listi 100 najvećih bubnjara svih vremena u časopisu "Rolingston".

Iza njega su ostale supruga Širli, kćerka Serafina i unuka Šarlot.