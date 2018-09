Džej Zi skinuo Didija sa trona

Reper Džej Zi proglašen je najbolje plaćenim hip-hop umjetnikom u 2018. godini, nakon što je zaradio 76,5 miliona američkih dolara u proteklih 12 mjeseci.

Šon Karter, poznatiji pod imenom Džej-Zi, uspio je da nadmaši repera i muzičkog producenta Šona Komba (Didija) koji je tri godine zaredom bio na vrhu godišnje Forbsove liste.

Džej Zi je promovisao svoj posljednji albnm "4.44" u drugoj polovini 2017. godine, a ove godine je nastupao sa svojom ženom Bijonse na zajedničkoj turneji "On The Run II". Par je takođe objavio album "Everything Is Love" u junu.

Didi je uspio da zaradi 64 miliona američkih dolara, najviše zahvaljujući carstvu pića koja uključuju brend Ciroc i votku.

Kendrik Lamar je treći na listi nakon što je njegova godišnja zarada u 2018. godini procenjena na 58 miliona američkih dolara, poslije napornih rasporeda koje je imao u okviru svoje turneje.

Kanadski reper Drejk se nalazi odmah iza Lamara sa ukupnom zaradom od 47 miliona dolara. Njegova muzika 'prešišala' je pet miliona strimova u proteklih dvanaest mjeseci.

U prvih deset ušli su američki reper Dž. Kol (35,5 miliona), Dr Dre i Nas (35 miliona), Kanje Vest (27,5 miliona), Fjučur (30 miliona) i Pitbul (32 miliona).

(B92)