Dženan Lonačarević snimio pjesmu sa Sergejom Ćetkovićem

Dženan Lončarević predstavio je spot za svoju novu pjesmu "Ako sutra me nema".

Ova kompozicija nastala je kao plod saradnje sa Sergejom Ćetkovićem.

„Sergej kad čuje nešto dobro ili napravi ili ostavi sebi ili da meni. To je najiskrenije. Već sam snimio njegovih četiri, pet pjesama“, kaže Lončarević.

Pjesma "Ako sutra me nema" je prepjev jedne makedonske kompozicije, za koju je muziku i aranžman radio Lazar Cvetkoski Pancho. Prepjev teksta je djelo Sergeja Ćetkovića, a na pjesmi su svirali članovi Džambo Agushev Orchestra.

„Svi koji preslušaju pjesmu postaviće sebi nekoliko pitanja. Ako sutra me nema, ako sutra me ne bude, slavite život, muziku...“, kaže Dženan.

Spot je radio sa svojim dugogodišnjim saradnikom Harisom Dubicom, a sve je snimano u Sanskom Mostu.

„I ovaj spot sam radio sa Vedadom Jašarevićem. Zaljubljen sam u svoj rodni zavičaj i na prostoru Sanskog Mosta sam snimio brojne spotove, te na najbolji način promoviram prirodne ljepote ovih prostora. To su prepoznali i nadležni, tako da sam dobio plaketu opštine Sanski Most za poseban doprinos u promociji grada na devet rijeka. Kada je u pitanju spot za pjesmu "Ako sutra me nema" u njemu se pojavljuje i poznata banjalučka manekenka Milena Tunguz. Na snimanju smo napravili pravi dernek na Sani i sigurno da će i gledaoci osjetiti tu atmosferu i emocije“, kaže Haris Dubica.

Inače, Dženan je jedan od najtraženijih pjevača u regionu i ima ugovorene nastupe do kraja godine. Posljednjih mjeseci često je nastupao i širom BiH.

„U Travniku smo imali fantastičan koncert. Stvarno je bilo nevjerovatno na Travnik Summer Festu, gdje sam pjevao na prekrasnoj srednjovjekovnoj tvrđavi Stari Grad. Poslušali smo želje publike i nastupili smo u manjim gradovima. Kada su u pitanju nastupi u BiH, slijede Prozor i Bihać“, kaže pjevač.