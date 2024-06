Dženifer Lopez otkazala turneju po Sjevernoj Americi

​NJUJORK - Američka pjevačica i glumica Dženifer Lopez otkazala je turneju po Sjevernoj Americi ove godine, saopštili su organizatori.

"Dženifer uzima slobodno vrijeme kako bi bila sa svojom djecom, porodicom i bliskim prijateljima", navedeno je u saopštenju, a prenosi "AP".

Lopez se obratila fanovima na društvenim mrežama sa objašnjenjem da je otkazivanje bilo neophodno.

"Srce mi se cijepa što sam vas iznevjerila. Molim vas, znajte da to ne bih uradila da ne smatram da je to apsolutno neophodno. Obećavam da ću vam se iskupiti i svi ćemo ponovo biti zajedno. Volim vas sve puno. Do idućeg puta...", napisala je ona.

To je trebalo da bude njena prva turneja u posljednjih pet godina, kao podrška prvom solo albumu poslije decenije, "This Is Me... Now" i pratećem filmu, navodi "AP".

Američka turneja je trebalo da počne 26. juna u Orlandu na Floridi, a da se završi u Hjustonu 31. avgusta.

Organizatori su saopštili da će onima koji su već kupili karte biti automatski vraćen novac.

Album "This Is Me... Now" objavljen je početkom ove godine, 20 godina nakon njenog hit albuma "This Is Me... Then", prenosi "Tanjug".

