Džesi Ver: Srećna sam što ću napokon pjevati u Beogradu

Britanska kraljica pop soula Džesi Ver održaće koncert u ponedeljak, 27. avgusta, 20 i 30 časova, u Rovu kod Vojnog muzeja na Kalemegdanu, u okviru evropske turneje „Glasshouse“, na kojoj promoviše istoimeni album, koji je objavljen krajem oktobra prošle godine i odmah je dospeo na sedmu poziciju UK Top liste. Jedan od najpopularnijih di-džejeva na ovim prostorima, Marko Milosavljević, nastupiće prije Džesi Ver sa specijalnim setom, kroz koji će se preplitati džez, soul, fank i disko.

U Beogradu će svirati pjesme sa aktuelnog izdanja, koji Džesi smatra svojim najvažnijim ostvarenjem. Ovaj projekat je prelijepa oda ljubavi, porodici i majčinstvu, a neka od imena sa kojima je sarađivala su: Ed Širan (Ed Sheeran), STINT, Kid Harpun (Kid Harpoon), Feliks i Hugo Vajt (Felix i Hugo White - The Maccabees) i Beni Blanko (Benny Blanco). Prvi singl „Midnight“ obilježio je jul 2017. i njen veliki povratak, poslije trogodišnje pauze. Uslijedili su hvaljeni singlovi „Selfish Love“ i „Alone“, kao i saradnja sa čuvenim Širanom na emotivnoj baladi „Sam“.

“Kada sam počela da radim na novom albumu bila sam trudna. Žurila sam da ga završim što prije. Shvatila sam da mi je trudnoća promijenila stil pisanja. Ovaj album je u velikoj mjeri o želji da postanem majka, o iščekivanju tog trenutka, vezama, i tome kako se svijet u takvoj situaciji mijenja.

Kada mi se ćerka rodila počela sam da pišem još bolje. Dakle, ona je bila prava inspiracija za album „Glasshouse“. Pjesma koja se izdvaja sa aktuelnog albuma i uvijek učini da me obuzmu jake emocije je pjesma ‘Sam’ koja je o iščekivanju trenutka u kom ću postati majka. Kada sam je pisala bila sam u osmom mjesecu trudnoće i sećam se konkretno tih dana u kojima sam radila na pjesmi sa Edom Širanom u njegovoj kući. Pjesma je o tom iščekivanju bebe i ujedno u čast moje majke i mog supruga”, rekla je Ver.

Ljubitelji njene muzike imaće priliku čuju i hitove sa prethodna dva albuma, poput „Say You Love Me“, „Wildest Moments“, „Tough Love“, „Running“, „You & I (Forever)“, „Champagne Kisses“ I „Devotion“.

Džesi Ver je poručila da jedva čeka koncert na Kalemegdanu.

“Nije mi prvi put da dolazim u Srbiju jer sam sa grupom svojim prijatelja bila na Exitu kada smo završili fakultet, i bilo nam je sjajno. Ali ovo je moj prvi nastup u vašoj zemlji. Jako sam uzbuđena pred dolazak na tvrđavu, jer ću upoznati svoje fanove i probati vašu hranu. Zaista sam srećna što ću napokon imati svoj koncert kod vas, jer sam pjevala u mnogim obližnjim zemljama i krajnje je vrijeme da dođem i pjevam za vas! Vjerujem da će biti sjajno”, rekla je pjevačica.

Muzičku karijeru Džesi Ver je započela 2009. godine, a tri godine kasnije objavila je debi album „Devotion”, koji je bio nominovan za prestižnu muzičku nagradu „The Mercury Prize“. Uslijedilo je još mnogo nominacija i nagrada, kao i album „Tough Love“ (2014). Snimila je soundtrack za hit film „Pedeset nijansi sive“ – baladu „Meet Me In The Middle“, a ove godine, neposredno poslije izlaska trećeg albuma, nominovana je za BRIT nagradu u kategoriji najbolji ženski solo izvođač.

Ulaznice za beogradski koncert britanske kraljice pop soula Džesi Ver, mogu se nabaviti putem Eventim i Gigstix prodajne mreže, po ceni od 2490 dinara (21 evro) za parter i 2990 dinara (oko 25 evra) za VIP.