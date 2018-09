Džez pjevačica Lena Kovačević održala koncert u Banskom dvoru

Za one koji vole džez estetiku, glas Lene Kovačević je nešto što se obavezno mora čuti, a njene interpretacije odvešće vas na put od nostalgije do barova u osamdesetim godinama u kojima se okuplja gospoda kako bi slušala isključivo ovu vrstu muzike.

Baš tako je bilo i na njenom koncertu, koji je u srijedu naveče održan u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci, a čiji je podnaslov glasio "Dobrodošao u Cafe". Upravo pjesmom "Cafe" Kovačevićeva je u pratnji svog benda pozdravila pun Banski dvor i najavila da će ih provesti kroz jedno pravo muzičko putovanje.

Putovanje je započelo numerama sa albuma "Dobar dan za pevanje", preko "Sna" do "Džezera", koji je svojevrstan omaž pjesmama Momčila Bajagića Bajage, za koji je Lena istakla da se i sam Bajaga iznenadio da neko na takav način odaje čast njegovoj muzici.

"Zaista sam se radovala druženju sa banjalučkom publikom za koju uvek pričam, a i moje kolege dele to mišljenje, da je jedna od najtoplijih i najsrdačnijih u regionu. Pre nekoliko godina sam nastupala u Narodnom pozorištu RS povodom promocije albuma, a od tada se dosta toga promenilo. Rodila sam drugo dete, stvarala se nova muziku i bilo je zaista vreme da se ponovo družimo", rekla je Kovačevićeva.

Iako je prije nekoliko dana preminula njena baka, Lena je banjalučkoj publici otkrila da nije razmišljala da li će ovaj koncert održati, jer, kako reče, muzika najbolje liječi i vida rane.

Tokom izvođenja Bajaginih pjesama i publika se oslobodila, pa ih je sve pjevala uglas, a svi su se razgalili i tokom izvođenja modernijih numera, obrađenih u džez maniru. Na njenom repertoaru su se našle "Ocean drive" Djuk Djumonta, "Get Lucky", "Daft Punka", "Lost on you" LP, kroz koju su se na najbolji način vidjele i Lenine glasovne mogućnosti.

Iako joj trenutne obaveze prema nastupima ne dozvoljavaju da se mnogo posveti stvaranju novih pjesama, Kovačevićeva najavljuje i nove projekte u skorijoj budućnosti.

"Stalno nešto pišem, uvek mi se neke ideje vrzmaju i zaista bih iskreno volela da imam više vremena da se bavim pisanjem muzike. Trenutno sam u izvođačkoj fazi i radujem se skorašnjem snimanju novih pesama", istakla je Kovačevićeva.

Organizator koncerta Lene Kovačević u Banjaluci bila je primarijus doktor Snežana Kutlešić-Stević, a ulaz je bio besplatan.