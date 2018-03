'Džez poezi kabare' damama poklonio download pjesme 'Šangaj'

BANJALUKA - "Džez poezi kabare" danas, na Dan žena, počeo je s radijskom promocijom albuma prvenca "Ne pravdam se već se ispovijedam", a sve dame koje vole iskrenu emociju i vjeruju da je čistota ljubavi neprevaziđena dobile su na poklon besplatan download pjesme "Šangaj".

Pored svega ovoga, u šta spada i koncertna promocija albuma održana u decembru prošle godine, "Džez poezi kabare", zajedno s izdavačem albuma Radio-televizijom Republike Srpske, u fazi je snimanja video-spota za pjesmu "Šangaj".

"Pjesma 'Šangaj' je ljubavna pjesma koju je Nebojša Kuruzović pisao na proputovanju kroz Kinu. U nekoliko slojeva je i putopisna i reflektivna, ali prije svega ljubavna.

Ljubav je tema, iako otrcana, jedna od onih vječnih. Ljubav prema ženi pokreće na dobro djelo. Kako majkama, sestrama, suprugama na lijep, otmjen, muški način reći 'volim te' i svaki drugi dan u godinama, nego kroz pjesmu. Vrlo često je Dan žena taj nulti dan.

Da, volim vas, ženo, mamo, sestro, kćerko", kazao je Saša Berendika, jedan od vođa "Džez poezi kabarea", za "Nezavisne". On ističe da bi spot za pjesmu "Šangaj", koja i govori o ljubavi prema ženama, trebalo da se pojavi sredinom marta, nakon čega će uslijediti promocija spota, ali i mala koncertna turneja. "Džez poezi kabare" nastupiće u Višegradu, Foči, Trebinju, Kozarskoj Dubici, Jezeru i Čelincu, a u toku su pregovori za nastupe na prestižnom festivalu džez muzike u Nišu.

Međutim, prije "Nišvila" i prije rada na pjesmama za drugi album, za koji su stihovi već napisani, "Džez poezi kabare", pomirivši se s tim da živimo u vizuelnoj civilizaciji, kako kaže Berendika, neće odustati od snimanja spotova.

"Definitivno živimo u vizuelnoj civilizaciji. Ali da budem iskren do kraja, ne shvatam vrlo često format spota. Osim u promotivne svrhe. Pjesma, odnosno muzička numera je dobra ili nije. Spot je alatka kojom se stiže, eventualno, do većeg kruga slušalaca. I htjeli mi to ili ne, okolnosti diktiraju reakciju i akciju. Ja bih radije trošio vrijeme i energiju na stvaranje muzike i pjesama. Ali...", naglašava Saša Berendika.

Podsjećamo, album prvenac "Džez poezi kabarea" "Ne pravdam se već se ispovijedam" koncem prošle godine promovisan je u banjalučkom Domu omladine, a uz isti su objavljene i knjige pjesama "Dopusti da te prećutim" Nebojše Kuruzovića i "Suburbija" Saše Berendike.

Download pjesme 'Šangaj' možete poslušati ovdje.