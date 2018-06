Džiboni vas poziva na Tjentište

Zasigurno najveća regionalna zvijezda, Zlatan Stipišić Džiboni ove godine dolazi na Tjentište. U nastupu ovog briljatnog splitskog kantautora obižavaoci će uživati druge festivalske večeri, tj. 7. jula.

U nedavnom druženju Džiboni je podijelio očekivanja od ovog nastupa, te iskoristio priliku da publiku pozove da zajedno uživaju 7. jula u NP Sutjeska.

Džiboni je poručio da se cijela njegova ekipa veseli nastupu na Tjentištu i obećao ono što je na njegovim nastupima ustvari i zagarantovano: "Biće super!!"

Za odličnu atmosferu iste večeri na Tjentištu uz Džibonija će se pobrinuti Džinksi i Letu štuke. Zagrijavanje drugog festivalskog dana u dnevnoj varijanti prepušteno je programu Back to roots koji nam na OK Summer Stage donose: DJ Umbo i Audio InFunktion.

Za najvjerniju festivalsku publiku OK kampere, stajanja nema, jer nastavak slijedi na Sensation OK stage-u uz Atheist Rap i Obojeni program.

Nakon završetka večernjeg programa na Jägermeister main stageu vraćaju se u kamp gdje ih do svitanja čeka odlična zabava na OK after party-ju uz Gileta – EL. Orgazam i Mika the Kawiar.

Paketi za boravak u OK kampu još uvijek su dostupni, a specijalna OK AKCJA važila je do danas, 15.6. te je podrazumjevala uživanje za pet osoba u festivalskim sadržajima po cijeni 4 paketa.

Paket "OK kamp prijatelj/OK kamp + ulaznica" 4 + 1 gratis = 140,00 KM.

Paket "OK kamp prijatelj/ OK kamp + ulaznica + prevoz" 4 + 1 gratis = 280,00 KM

Sve o akciji i paketima ponude za boravak u OK kampu, potražite klikom na http://okfest.net/#paketi

Addiko banka kao banka partner i kompanija m:tel kao prijatelj festivala i ove godine prate Nektar OK Fest.