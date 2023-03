Džimi Pejdž podijelio davno izgubljeni demo pjesme (VIDEO)

Gitarista benda Led Zeppelin, Džimi Pejdž, otkrio je da je, kada je razmatrao kako najbolje sekvencirati peti album benda, "Houses of the Holy" iz 1973., želio "kratku uvertiru" koja se nastavlja u pjesmi pod nazivom "The Seasons". Pjesma je na kraju postala dva uvodna dijela albuma, "The Song Remains the Same" i "The Rain Song".

Pejdž je nedavno prenio "The Seasons" na JuTjub, a u opisu je objasnio kako je uvodni par pjesama "Houses of the Holy" nastao iz "The Seasons".

"Moja prvobitna ideja za uvodne pjesme za 'Houses of the Holy' bila je da kratka uvertira bude uzbudljiv instrumentalni uvod sa slojevitim električnim gitarama koji bi se nastavljao na 'The Seasons', kasnije nazvan 'The Rain'. Opet bi postojao kontrastni instrumentalni pokret akustične gitare s melotronom koji bi mogao dovesti do prvog vokala albuma i prvog stiha pjesme" objasnio je legendarni gitarista, prenio je "Far Out".

Potom je nastavio:

"Pjesma 'The Seasons' je bila podsjetnik za sebe kao sjećanje na redoslijed pjesme i razne ideje koje sam imao za nju u njenoj embrionalnoj fazi. Radio sam na tome jednu veče kod kuće. Tokom rutinske uvertire sada pod nazivom 'The Plumpton and Worcester Races', poluvrijeme je rođeno i uvertira je oblikovana u pjesmi 'The Song Remains The Same'. Ove su probe izvedene u Padl taunu na rijeci Pidl u Dorsetu.”

Poslušajte "The Seasons" u nastavku.