Džipsi Kingsi večeras na scenu izlaze sa statuetom Šabana Bajramovića

U beogradskom Sava centru večeras će nastupiti legendarna francuska grupa Džipsi Kings (Gipsy Kings). Tokom njihovog koncerta pašće i posljednja klapa filma o čuvenom pjevaču romske muzike Šabanu Bajramoviću. Kingsi, koji su inače bili omiljeni Šabanov bend, otpočeće večerašnji koncert omažom pokojnom muzičkom velikanu. Koncert se održava u okviru programa "Decentralizacija kulture - Nišville u Beogradu'', a osim koncerta Kingsa, biće održano još četiri nastupa.

Nišvil je 2016. godine britanski "Gardijan" svrstao u 10 najboljih evropskih džez festivala, što je donijelo veliku zainteresovanost stranaca. Trenutni cilj je, kako ističe Blagojević privući posjetioce iz gradova koji su povezani sa niškim aerodromom. Takođe, dodaje on, Nišvil ima potencijala i u poređenju sa svjetskim metropolama. Tako je, prema mišljenju Blagojevića Nišvil bolji i od džez festivala u Šangaju.

Zvanični program počinje u 20 časova, a Kingsi će nastupiti u 21.30, kaže direktor Nišvila Ivan Blagojević.

"Evo nas u svojoj severozapadnoj provinciji s obzirom da je Niš, kao mitski grad, prestonica džeza i logično je da brine o svojim provincijama", kaže Blagojević i dodaje da oni moraju makar jednom godišnje da donesu Nišvil u Beograd i da na taj način rade na potrebnoj decentralizaciji kulture.

"To je opšta preporuka i Ministarstva kulture - da se ono najbolje što se stvori u kulturi, ne samo iz Niša, nego i ostalih gradova, prezentuje u Beogradu", ističe on.

Slučajno ili ne, ovaj koncert se dešava tačno 10 godina nakon velikog koncerta "Prijatelji Šabanu" 2008. godine u Sava centru.

"U prvom redu će večeras sedeti udovica Šabana Bajramovića, kao što je tada sedela 2008. godine. Džipsi Kingsi će izaći sa statuetom Šabana Bajramovića koju su letos dobili na Nišvilu. S obzirom na to da su oni bili omiljeni Šabanov bend, otpevaće "My way", njegovu omiljenu kompoziciju", otkriva Blagojević.

Direktor Nišvila je rekao i da se nada da će film o Šabanu Bajramoviću emitovati jedna od najvećih svjetskih stanica za dokumentarne filmove, ali da ne smije za sada da otkrije o kojoj stanici je riječ.

