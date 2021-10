Džon Lenon, muzički revolucionar i zagovornik mira

Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kada porastem. Napisao sam "srećan". Rekli su mi da nisam razumio zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumjeli život, kazivao je ovako o životu Džon Lenon, engleski muzičar, kompozitor i gitarista "The Beatlesa", a svojevremeno i politički aktivista, zagovornik mira i umjetnik.

Iako je živio samo četiri decenije postao je muzička ikona, a njegove pjesme su rangirane među najbolje i najslušanije 20. vijeka. Takođe je važan i njegov doprinos pop kulturi, koji je prepoznat širom planete - njegovim imenom nazvni su aerodrom u Liverpulu, najveći park u Havani, park u Barseloni, u njegovu čast podignuti su mnogi spomenici, a o njegovom životu napisano je nekoliko knjiga.

Djetinjstvo i školovanje

Džon Lenon rođen je 9. oktobra 1940. godine u Liverpulu kao jedino dijete Džulije Stenli Lenon i trgovca Alfreda Lenona. Brak njegovih roditelja bio je nestabilan i ubrzo se pokazalo da neće dugo trajati. Naime, njegov otac otputovao je na službeni put, a kada se nakon godinu dana vratio, svoju suprugu, Džonovu majku, zatekao je trudnu sa drugim muškarcem, što je uzrokovalo razvod. Pošto porodica njenog novog supruga nije željela da prihvati Džona, ona ga je kao četvorogodišnjeg dječaka dala na odgajanje sestri Meri Mimi Smit.

"Odrastao sam bez osjećaja pripadnosti roditeljima i domu, što me učinilo buntovnim i pomalo problematičnim. Zavidio sam djeci koja su imala roditelje, za čim sam čeznuo cijelog života", govorio je Lenon.

Iako je njegov otac pokušavao da dobije starateljstvo nad njim, to mu nikada nije pošlo za rukom, pa je muzičar rastao okružen ženama. Majka ga je posjećivala i upravo ona mu je usadila ljubav prema muzici, kupivši mu na poklon prvu gitaru.

"Sjećam se da me je to učinilo srećnim. Tada mi je rekla da zapamtim kako je divno umjeti svirati, ali da se od muzike ne može živjeti. Kao i uvijek, nije bila u pravu. Ipak, iako nije bila prisutna u mom životu, bio sam vezan za nju, a nakon što je umrla pošto ju je 1958. godine pregazio auto, plakao sam. To je trauma koju nikada neću zaboraviti", pričao je slavni muzičar.

Bio je loš đak, najviše zbog reputacije koju je stekao negativnim stavom kako prema učenicima, tako i profesorima. Zbog loših ocjena u osnovnoj školi mogao je da upiše jedino srednju umjetničku školu, koja mu je obilježila život.

"The Beatles" i solo albumi

Godine 1957. godine, pošto ga časovi nisu interesovali, s nekoliko prijatelja osnovao je bend "The Quarrymen". Nedugo zatim upoznao je Pola Mekartnija, kojeg je otac savjetovao da se ne druži s Lenonom jer je bio problematičan.

"Zatim su nam se pridružili Džordž Harison i Stjuart Sjutkfil i promijenili smo ime grupe u 'The Beatles'", objasnio je Lenon kako je nastala jedna od najboljih muzičkih grupa svih vremena.

Sastav, u kojem je od 1962. godine Sjutkfila zamijeno Ričard Satrki, poznatiji kako Ringo Star, je preko nastupa po lokalnim zajednicama stigao i do njemačkog Hamburga, u kojem su imali prvi koncert van svoje zemlje, a nedugo zatim postali popularni u cijeloj Evropi. Pošto je njihova popularnost rasla, momci su našli i menadžera Brajana Epstajna.

Godine 1963. objavljuju svoj prvi album "Please, Please Me". Pjesme "Help!", "Strawberry Fields Forever" i "I Am The Walrus" bili su Lenonovi važniji doprinosi "Beatlesima" koji su osvojili srca slušalaca i top-liste.

"Pisali smo pjesme, pop pesme, ne razmišljajući mnogo o njima sem toga da stvorimo dobar zvuk. Riječi su bile skoro nebitne", izjavio je svojevremeno Lenon.

I bio je u pravu. Termin obožavaoci savršeno pristaje ljudima koji su cijenili rad "The Beatlesa". Lenon i ostali članovi prosto su bili obožavani - toliko obožavani da na koncertima često ništa nije moglo da se čuje od vrištanja publike.

"Popularniji smo od Isusa Hrista. Ne znam šta će duže izdržati - rokenrol ili hrišćanstvo", jedna je od najčuvenijih izjava slavnog muzičara iz tog perioda.

Šezdesete su bile decenija "bitlmanije", gdje god da su nastupali koncerti su bili rasprodati, a dvorane pune, ali nažalost grupa se raspada 1970. godine. Posljednji Lenonovi hitovi za grupu bili su "Revolution", "Across the Universe", "Don't Let Me Down" i "Come Together".

Već prije raspada grupe Lenon je snimio tri eksperimentalna albuma. Najuspješniji albumi su mu "John Lennon/Plastic Ono Band" iz 1970. i "Imagine" iz 1971. godine, a najvažnije pjesme iz perioda solo karijere "Instant Karma!", "Working Class Hero", "God", "Stand by Me", "Imagine" te "Mind Games".

Privatni život

Pohađajući srednju umjetničku školu Lenon je upoznao Sintiju Pauel, s kojom se vremenom zbližio. Pošto je bio izuzetno posvećen muzici, njihovu vezu shvatao je površno, ali kada je ona ostala u drugom stanju odlučio je da se njome oženi.

"Bio sam šokiran kada mi je Sintija saopštila da je trudna, jer je to bilo apsolutno neplanirano. Uradio sam ono što bi uradio svaki muškarac - oženio sam se njome iako mi iskreno do toga nije bilo stalo", pričao je Džon, koji se sa Sintijom vjenčao u opštini u Liverpulu 23. avgusta 1962. godine, a kum mu je bio Brajan Epstajn.

Sedam mjeseci kasnije rodio se njegov sin Džulijan, za kojeg slavni muzičar nije bio puno vezan. Šezdesetih, kada je počela prava "bitlmanija", Lenon je počeo da konzumira LSD, drogu koja je potpomagala njegovu kreativnost, ali isto tako razvijala agresiju, zbog koje je najviše patila Sintija, koju je često tukao. Po rođenju djeteta njihov brak bio je u haosu. Muzičar je počeo da spoznaje u sebi ljubav prema osobama istog pola i brzo je shvatio kako je zaljubljen u kuma Brajana.

"To je bila gotovo prava homoseksualna ljubav. Nas dvojica jesmo gajili emocije jedan prema drugom, ali nikada nismo konzumirali ljubav, nismo imali seksualne odnose, što znači da nismo ni bili u vezi", objašnjavao je Lenon.

Sintija je zbog ljubavi trpjela sve, tvrdeći da je Džon loš samo kada popije ili konzumira narkotike, ali kada je 1966. godine saznala da se zaljubio u Joko Ono, odlučila je da se razvede.

I dok je on uplovljavao u vezu s ekscentričnom Japankom, koja je bila 13 godina starija od njega, popularnost "The Beatlesa" već je dostigla tolike razmjere da, gdje god bi se pojavili, članovi benda nisu smjeli da izlaze bez obezbjeđenja.

Samo nekoliko dana pošto se Džon razveo od prve supruge, Joko Ono je imala pobačaj. Iako je na svoju novu partnerku gledao kao na pravo božanstvo, ona je vezu s muzičarem postavila tako da je drugima djelovalo kao da ga ne voli. Uz to, Joko je često izjavljivala kako je muzičar homoseksualac koji to ne želi da prizna i nastavila da izlazi sa drugim muškarcima. Uprkos tome, vjenčali su se 20. marta 1969. godine na Gibraltaru, a medeni mjesec proveli su u Amsterdamu, gdje su i nastale fotografije i spot pod nazivom "Bed in for Peace", kojim su zagovarali ideju mira u svijetu. Pod uticajem žene koju je volio, Lenon je počeo da se osjeća sputano u grupi koja ga je proslavila, pa ju je napustio.

"Prije poznanstva s Joko mislio sam da su žene niža bića, pa sam se u skladu s tim prema njima i ophodio. Priznajem da sam bio nasilan i često nepravedan, ali mi je moja druga supruga otvorila oči i pomogla mi da shvatim kako nisam bio u pravu", govorio je Lenon.

Godine 1975. Ono i Lenon dobili su sina Šona, a ona mu je prethodno prijetila da će abortirati ako ne obeća da će djetetu biti potpuno posvećen.

"Od prvog dana Šonovog života bio sam mu predan. Svaki dan sam ga fotografisao, crtao mu i pjevao, i on je moja najveća životna ljubav. Šon je dijete ljubavi, dok mi se prvi sin jednostavno dogodio i zato sam ga i zapostavio, ali to ne znači da ga ne volim", objašnjavao je Lenon.

Ubistvo

Ipak, Lenon nije imao puno vremena da uživa u porodičnom životu jer je ubijen 8. decembra 1980. godine u Njujorku pred ulazom u zgradu Dakota, u kojoj je živio. Kada se vraćao sa snimanja materijala za novi album, u 22.50 ispred zgrade čekao ga je obožavalac Mark Čepman, koji je ispalio četiri metka u muzičareva leđa, a iako je hitna pomoć stigla za nekoliko minuta, doktori su u obližnjoj bolnici "Roosvelt" u 23.07 službeno konstatovali Lenonovu smrt.

Čepman je zajedno s grupom obožavalaca istog dana čekao Lenona ispred zgrade u kojoj je živio, a tada mu se muzičar potpisao na album "Double Fantasy".

Lenonovo tijelo je kremirano, a Joko Ono posula je njegov pepeo po Central parku. Na Lenonov rođendan, 9. oktobra 1985. godine, u ovom parku, nedaleko od zgrade u kojoj je živio, sagrađen je memorijalni centar njemu u čast nazvan "Strawberry Fields", a po popularnoj pjesmi "Beatlesa".

Zahvaljujući modernoj tehnologiji bogata Lenonova ostavština ostala je sačuvana do danas, a nakon tragične smrti njegovom je radu posvećena još veća pažnja pa je tek pod tim pojačanim svjetlima reflektora postalo jasno o kakvom formatu umjetniku se radi. Upravo stoga Lenon je živ i danas, a kvalitet njegovih pjesama ono je zbog čega ime mršavog liverpulskog mladića nikada neće biti zaboravljeno.

Citati

* Problem je u tome što neki misle da su mir i ljubav samo još jedan kliše iz šezdesetih. Mir i ljubav su vječni.

* Ako uradite nešto plemenito i stvorite nešto lijepo, a to niko ne primjeti, ne budite tužni. Zar Sunce tokom svitanja ne stvara predivan prizor, a ipak većina nas to prespava?

* Nemoguće je zadovoljiti sve ljude. Ako biste to pokušali, na kraju biste bili svima nezanimljivi. Jednostavno treba da radite onako kako vam se čini da je najbolje za vas i držite se svoje odluke.

* Mir nije nešto što poželite, to je nešto što sami stvorite, ono što činite, ono što i sami jeste i ono što poklanjate.

* Moja uloga u društvu, a to je i uloga svakog drugog umjetnika i pjesnika, je da pokušam da izrazim kako se svi osjećamo.

* Niko me ne kontroliše. Mene je nemoguće kontrolisati. Jedino ja mogu da kontrolišem sebe, a i to je jedva moguće.

* Realnost ostavlja dosta toga mašti.

* Nije bitno koga volite, gdje volite, zašto volite, kad volite i kako volite. Bitno je samo da volite.

* Da svi zahtijevaju mir kao što zahtijevaju novi televizor, živjeli bi u miru.

Snimak od 49.760 evra

Audio-kaseta sa snimkom Džona Lenona koji pjeva dosad neobjavljene pjesme tokom boravka u Danskoj 1970. godine prodata je krajem septembra ove godine na aukciji u Kopenhagenu za 49.760 evra, saopštila je aukcijska kuća "Brun Rasmusen".

Snimak, koji je bio procijenjen između 27.000 i 40.000 evra, traje 33 minuta, a pripadao je četvorici muškaraca koji su kao adolescenti sreli Lenona, koji je provodio dio zime na zapadnoj obali Danske.

"Snimak je potpuno jedinstven jer je u pitanju razgovor. Snimljeno je poslije jedne konferencije za novinare, kada su srednjoškolci zajedno s nekoliko novinara razgovarali s Lenonom koji im je pjevao neke pjesme", navela je aukcijska kuća.

Lenon je tada pjevao pjesmu "Radio Peace", koja nije nikada objavljena.