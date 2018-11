Džoni Štulić demantovao Šerbedžiju: Nisu bili prijatelji

Nekadašnji frontmen zagrebačke grupe "Azra" Branimir Džoni Štulić demantovao je da je bio dobar prijatelj s glumcem Radetom Šerbedžijom i da mu je napisao pjesmu za predstavu.

"Džoni ga nikad nije zvao u šetnju po Zagrebu, niti mu je napravio pjesmu, niti su ikada bili prijatelji, upravo obrnuto, on je njega jednom zgodom, po svojoj želji, provozao svojim mercedesom da bi s njime divno ćutao, međutim, iskoristiti taj svoj poziv da tu pjesmu lakše otuđi i ubaci u svoju predstavu bez pitanja, dapače, da to sakrije, on nju potom i snimi, a sad već tim gnusnim lažima opravdava i sam razlog svog opakog postojanja", rekao je u petak, između ostalog, Štulić za portal RTS-a.

Naime, Šerbedžija je svoju mini koncertnu turneju kroz Srbiju naslovio "Meni se, dušo, od tebe ne rastaje" po čuvenim stihovima pjesme Džonija Štulića.

Šerbedžija je, najavljujući tu turneju, rekao novinarima da je bio dobar prijatelj sa Štulićem i da je naslov koncerta upravo dio čežnje za danima kada su se družili.

"Znao je u ponoć da me pozove u šetnju po Zagrebu. Sa njim se najljepše ćutalo u tim šetnjama po Zagrebu. Imali smo čudno prijateljstvo. Pitao sam ga da mi napravi pjesmu za predstavu 'Hrvatski slavuj' koju sam režirao 1989. godine u Zagrebu. Džoni je napravio pjesmu 'Meni se dušo od tebe ne rastaje' za samo otvaranja te predstave na sceni. Eto, sada mu naslovom ovih koncerata šaljem poruku, kao starom prijatelju", rekao je Šerbedžija.