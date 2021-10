Džoni Štulić otkrio kako mu zvuči Azrin album "Ravno do dna"

Po mnogima i najbolji "živi" album bivše Jugoslaviji je "Ravno do dna" grupe Azra.

Podsjetimo, na ovom ostvarenju našle su se 44 pjesme, među kojima su i mnoge nezaboravne pjesme čuvenog sastava.

Poznati muzičar Branimir Džoni Štulić je u intervjuu za Index.hr otkrio kako mu danas zvuči album "Ravno do dna".

"Taj 'Ravno do dna' je, prema svim mojim nastupima, tako kako je zabilježen, jedva prosječan, jedva da je prosječan. Bilo je, vjerovatno i gorih momenata, ali ne toliko puno, ali bilo je i puno boljih momenata. Ja sad što bih ostavio od njega, to je dupli album, može nekako proći. Trostruki nikako. Ima puno smeća, ne", rekao je Džoni Štulić.

Na pitanje što mu je đubre, muzičar je rekao.

"Može proći onih 13 pjesama koje su tada nove bile i, ovako, neke izvedbe, ali, kažem, jedva, jedva da je prosječan. Nije bilo puno gorih izvedbi, ali je sigurno bilo puno boljih. A zbog čega je to tako? Po mom mišljenju, jer je ta cijela 1981., kako da to kažem, neprestani nastupi, promjena opreme, ja nisam imao nikakav monitor da čujem, jel. Sve na slijepo, samo ideš, pičiš, ne. Puno je, previše pjesama, samo se gura, pojednostavljuje do krajnjih granica. Tad sam prestao postavljati bubnjeve i bas ritam sekciji. Znači, samo ono, linijom najmanjeg otpora, samo ideš i ideš", rekao je Džoni.

Na pitanje da li ga sluša, Džoni je bio iskren

"Ja slušam svoju muziku jer moram da je napravim konačno. Sve što sam ja objavio, to nije prava knjiga, nego rukopis, grubi rukopis. Na tome tek treba raditi, posložiti. Ja nisam imao vremena, to je bilo ludački. Znači toliko brzo ideš da kolomija iza tebe ne ostaje. Znaš šta je kolomija? Trag od kola, točkovi u pjesmi, ali kad su neravnine na tlu, ne ostavljaju traga. To je toliko brzo bilo", rekao je muzičar.

Na konstataciju da je "Ravno do dna" bio na vrhu živih albuma jugoslovenskog roka, Džoni je rekao da je bio jer nema drugih.

"Koliko je drugih živih albuma bilo tamo? Imaš od Filma, onaj iz Kulušića koji uopšte nije živi album, nego studijski, oni su dorađivali u studiju, ne. Najbolje čuješ kod aplauza, čuješ aplauz koji je Piko Stančić ubacio iz Studentskog centra s gostovanja '81. ono, pozdrav Beograda Zagrebu. Poslušaj taj Film i taj aplauz, pa ćeš vidjeti da to nema veze s Kulušićem, to je umetnuto. Koji drugi još ima od živih albuma? Ima Hajdučka česma, to je opet nastup iz Sarajeva, a aplauz je iz Beograda. A ovaj je doslovce živi, jedini živi, pravi", rekao je Štulić.