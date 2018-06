Džozef Kaprijati na "Exitu"

NOVI SAD - Svjetska tehno zvijezda, Džozef Kaprijati, nastupiće na festivalu "Exit", koji će biti održan od 12. do 15. jula u Novom Sadu, na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Kaprijati će nastupiti završne večeri na festivalskoj Dens areni, navedeno je u saopštenju je "Exita".

Ovog Napolitanca, miljenika elektronske scene vodeći svjetski festivali svrstavaju u red najvećih hedlajnera, koji je na prošlom festivalu Amsterdam dens ivent, Avejkenings (Amsterdam Dance Event, Awakenings) imao svoju noć.

Tim činom, mega-festival u Amsterdamu, Kaprijatija je svrstao u red imena, poput Pol Kalkbrener, Adam Bejer i Ben Klok, što je veliko priznanje.

Završne večeri "Exzita", na drugim binama nastupiće i Nina Kravic, kao i epski tandem "Tejl ov as" /Tale of Us/.

Osim Kaprijatija, Kraviceve i "Tejl of as", nastupiće i svjetske muzičke zvijezde kao što su Migos, Grejs Džons, David Geta, Martin Geriks, Zigi Marli, Fiver Rej, "Dog it Dog", Solomun, Ameli Lens.