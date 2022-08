Džulijan Lenon objavio novi singl "Lucky Ones"

Engleski muzičar i tekstopisac Dzulijan Lenon, sin legendarnog člana Bitlsa Džona Lenona, objavio je novi singl "Lucky Ones".

Pjesma "Lucky Ones" naći će se na albumu "Jude" čiji izlazak je najavljen za 9. septembar, prenosi specijalizovani muzički časopis "Američan Songwriter".

Kako je navedno u izjavi za štampu, pesma "uz ubrzani tempo" pokušava da uhvati "Lenonovu sposobnost da ispiriše", podsjećajući da smo svi mi "Srećnici".

Ujedno, ovo je peta pjesma sa predstojećeg albuma, pored pjesama "Every Little Moment", "Fredom", "Breathe" i "Save me".

Podsjećanja radi, DŽulijan je obradio čuvenu pjesmu svog oca "Imagine" početkom ove godine i to u cilju pomoći narodu Ukrajine.