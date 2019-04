EKSKLUZIVNO Zdravko Čolić za "Nezavisne": Daj Bože da nas muzika još više spaja

Publika u Banjaluci je zahtjevna, a takva i treba da bude, jer to su ljudi s mnogo sluha. Cijela Krajina pjeva i svira lijepo, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Zdravko Čolić, najveća regionalna zvijezda.

Pred koncert, koji će u organizaciji Agencije "Star Travel" 31. maja održati na banjalučkoj tvrđavi Kastel, popularni Čola ističe da se raduje što će se, nakon sedam godina, ponovo družiti s banjalučkom publikom.

"Imali smo lijepe koncerte i na stadionu i na trgu, tako da je ova promjena, sama po sebi, zanimljiva, pogotovo jer je Kastel jako lijepo zdanje", naglašava muzička zvijezda koja decenijama ne blijedi.

NN: Nakon sedam godina ponovo ćete, 31. maja, nastupiti u Banjaluci, odnosno na tvrđavi Kastel. Da li ste se uželjeli banjalučke publike i šta mogu očekivati na koncertu?

ČOLIĆ: Jesam, poželio sam, što je sasvim normalno. Prošlo je i više vremena nego što je to prirodno, poslije tri-četiri godine, kada se izda nova ploča, pa se napravi koncertna aktivnost. Dakle, gledajući s te strane, prošlo je malo više vremena nego što je prosjek. Ali, eto, dešava se. Imali smo lijepe koncerte i na stadionu i na trgu, tako da je ova promjena, sama po sebi, zanimljiva, pogotovo jer je Kastel jako lijepo zdanje. Tu smo više šetali pored Vrbasa i uživali, a sada je to jako lijepo napravljeno pa se održavaju i koncerti, tako da se radujem i zbog novog prostora, ali i zbog druženja poslije sedam godina.

NN: Da li je publika u Banjaluci zahtjevna? Po čemu je pamtite kada se osvrnenete na te koncerte koje ste ovdje održali?

ČOLIĆ: Jeste zahtjevna, i treba da bude zahtjevna. To su ljudi s puno sluha, što bi rekli. Cijela Krajina pjeva i svira lijepo. To je dobra stvar. (Smijeh) Zato čovjek mora doći spreman, kompletan, sa dobrom produkcijom. Mislim da ćemo ovaj put biti na nivou, kao što smo i ranije bili. Uvijek je Banjaluka raspjevana i čovjek mora biti spreman za sve ono što vas očekuje.

NN: Nažalost, ovo će biti Vaše prvo gostovanje u gradu na Vrbasu na kojem Vas neće dočekati legendarna Majda Arnautović, koja je preminula. Koliko Vam teško pada ta tužna istina?

ČOLIĆ: Žao mi je. Majda je bila jedan od doajena muzičkih fanova za cijelu estradu. Nedostaje cijeloj estradi. Ona je pratila koncerte ne samo u Banjaluci, nego u cijeloj BiH i šire. Stvarno nam nedostaje taj njen buket cvijeća, koji je ona uvijek nosila izvođačima, pogotovo ako se sjetimo sedamdesetih i osamdesetih godina, meni i Kemi Montenu, kojeg je jako voljela, zatim Davorinu i "Indexima"... Puno nedostaje. Uvijek je se s ushićenjem i zadovoljstvom sjetim.

NN: Bio sam na više Vaših koncerata i svi koji su to doživjeli složiće se da publiku maksimalno ispoštujete do posljednjeg minuta. Je li teško, nakon toliko godina na sceni, na nastupu uvijek dati maksimum od sebe?

ČOLIĆ: Nekako, što ste stariji, sve ste prema sebi zahtjevniji i mislite da niste dovoljno dobri. Kako karijera ide, ozbiljniji ste u svemu, pa i u koncertnom pristupu. Valjda i samo vrijeme čini svoje - da je čovjek ozbiljniji u radu. A to, odakle se crpi snaga - publika je ta koja je uvijek dovoljno inspirativna da možete dati sve od sebe. Imate fanove koji idu iz grada u grad, publiku koja dođe zbog Vas i Vašeg koncerta, i onda čovjek sam po sebi mora biti toliko ozbiljan da bi, uz malo treme na kraju krajeva, dao sve od sebe.

NN: Podjednako ste popularni u svim državama nastalim od one u kojoj ste počeli karijeru. Koliki je doprinos muzike da premostimo razlike i nesporazume koje smo imali u prošlosti?

ČOLIĆ: Da, muzika je tu doprinijela uz sport, ali recimo i filmove. Sve vrste muzike su te koje zbližavaju ljude. Ja gledam, kada se ode u inostranstvo, gdje bude rokenrol, ili tehno koncert, ili koncert ozbiljne muzike, ili recimo pozorišna predstava: ljudi su izmiješani, ponovo se emocija uspostavlja među njima. Mislim da je muzika možda čak, kada je kultura u pitanju, na mjestu broj jedan kao veza odnosno vezivno tkivo između različitih naroda i različitih vjeroispovijesti. To je jedan od vedrih, lijepih, sunčanih dana, ljudi se spoje. Ja to govorim i iz svog iskustva. To su pozitivne stvari i daj bože da ih je što više, da nas što više spajaju.

NN: Može li Vas publika iz BiH, nakon Banjaluke, očekivati uskoro u još nekim gradovima?

ČOLIĆ: Slijedi koncert u Mostaru, a u planu je još, vjerovatno, nekoliko gradova. U Sarajevu sam pjevao prije godinu i po na dočeku.

NN: U Sarajevu ste i rođeni. Imate li priliku često da posjetite rodni grad?

ČOLIĆ: Odem, obiđem, imam i dosta prijatelja, imam rodbine. Inače, cijela ta regija je nešto što je domaća varijanta, da tako kažem. (Smijeh) Naravno, često se prolazi i prema moru, prema Hercegovini. To je sve povezano. Jako često dođem i u Banjaluku, iz prijateljskih razloga. Te posjete, koje se odnose na prijateljstvo, život znače. Naravno, lijepo je i doći i družiti se s publikom koja voli ovo što radim.

NN: Voli publika i da čuje da li ste ovih dana možda u studiju, namjeravate li snimiti nešto uskoro...

ČOLIĆ: Još je aktuelan posljednji album, tako da je rano za ozbiljnije, duže projekte. Moguće je da će biti jedan jesenji singl.