EXIT osigurao vakcine za strane posjetioce

Premijerka Ana Brnabić i Krizni štab Republike Srbije, zahvaljujući uspjehu masovne vakcinacije i drastičnom poboljšanju epidemiološke situacije, službeno su označili 21. jun kao dan kada će se Srbija vratiti normalnom životu i omogućiti održavanje festivala i koncerata.

Ovaj plan kreira put ka potpunom otvaranju države što će Exitovu proslavu 20. godišnjice festivala planiranu od 8. do 11. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi učiniti jednim od prvih velikih evropskih festivalskih događaja ovog ljeta.

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je ovom prilikom: „Zahvaljujući uspjehu u masovnoj vakcinaciji i sve boljoj epidemiološkoj situaciji, želja je da za Svjetski dan muzike 21. juna otvorimo zemlju za okupljanja, koncerte i festivale. Time pokazujemo brigu za mentalno zdravlje mladih ljudi i na djelu potvrđujemo stratešku opredijeljenost ka razvoju kreativnih industrija. Održavanje EXIT festivala, sa kojim se naša zemlja ponosi u svijetu, biće jedan od važnih simbola pobjede nad pandemijom”.

EXIT i ostali veliki srpski festivali lansirali su prošli petak nacionalnu kampanju za vakcinaciju usmjerenu prema mladima, a talasu optimizma doprinose i rekordno niske brojke novozaraženih u zemlji. Kao doprinos opštoj bezbjednosti, kao i onoj na samom festivalu, Ministarstvo zdravlja će obezbijediti vakcine za 1500 inostranih izvođača i posetilaca Exita. Takođe, EXIT je namijenio 3000 ulaznica za otvaranje festivala 8. jula koje će biti podijeljene medicinskim radnicima.

Uporedo s ovom objavom na festivalski line up dodano je nekoliko novih imena. Hitmaker Robin Schulz, izuzetno cijenjeni holandski umjetnik Satori, nadolazeća turska house zvijezda Ece Ekren te niz izvođača omiljene progresivne trance bine Gaia Trance Xperiment svojim nastupima pojačali su proslavu obilježavanja 20. godišnjice festivala. Svi skupa pridružuju se već ranije najavljenom nizu svjetskih i regionalnih zvijezda među kojima su David Guetta, DJ Snake, Tyga, Asaf Avidan, Sabaton, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Artbat, Hot Since 82, Sheck Wes, Meduza, Solomun, Paul van Dyk, Honey Dijon, Amira Medunjanin, Buč Kesidi, Marko Nastić i mnogi drugi. Osim novih imena, EXIT najavljuje i prodaju jednodnevnih ulaznica koja počinje od utorka, 1. juna.

Kampanja za vakcinaciju mladih

Exit i ostali srpski festivali pokrenuli su prošlog petka nacionalnu kampanju za vakcinaciju, čiji su fokus mladi – da daju svoj doprinos vraćanju normalnom životu i vakcinišu se. To je jedini način za ostvarenje postavljenog zajedničkog cilja – da pre 21. juna više od 50 odsto punoljetnog stanovništva Srbije bude vakcinisano, da dođe do daljeg smanjenja dnevnog broja slučajeva, te da se pomogne u borbi za mentalno zdravlje mladih ljudi. Trenutno je do postizanja tog cilja potrebno vakcinisati oko 5 odsto punoljetnih, a Srbija ujedno bilježi i pad od 95 odsto dnevno zaraženih u poslednjih nekoliko nedjelja. Sama kampanja djeluje u dva pravca:„Neću više da igram / vrtim / sviram sam(a)“, koja je usmjerena prema svima kojima nedostaju koncerti i festival, i „Ima li neko bolju ideju“, namijenjena svima onima koji nisu sigurni da je vakcinacija najbolji put za izlaz iz pandemijske krize.

Protokoli za potpuno bezbedne događaje

Vodeći srpski muzički festivali nedavno su predstavili i protokol kreiran u skladu s posljednjim naučnim istraživanjima širom Evrope, koja potvrđuju da je, uz određena ograničenja ulaska na događaje, rizik od širenja zaraze gotovo zanemarljiv. Protokol tako predviđa da će na festivale moći da uđu oni koji su vakcinisani, imaju potvrdu da su preležali Covid-19, koji posjeduju negativan PCR ili antigenski test. Ovaj protokol ujedno predstavlja i snažnu motivaciju mladima da se vakcinišu, jer je ovoj starosnoj grupi glavna motivacija za vakcinaciju upravo povratak normalnom životu.

20. godišnjica EXIT festivala

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala biće održana od 8. do 11. jula 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svjetskih i regionalnih imena kao što su David Guetta DJ Snake, Sabaton, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Tyga, Solomun, Denis Sulta i DJ Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat i Sheck Wes. Potpuni raspored po danima uskoro će biti objavljen na zvaničnom sajtu festivala.

Srbija je već sad otvorena za turiste, a svi detalji u vezi s ulaskom na festival biće na vreme objavljeni na zvaničnom sajtu Exita, u skladu s budućim epidemiološkim mjerama Vlade Republike Srbije.

Ulaznice

U prodaji se trenutno nalazi ograničen kontigent ulaznica za EXIT festival 2021. po promo cijeni od 126 KM, i uz uštedu od 40 odsto u odnosu na finalnu cijenu. Pokrenuta je i popularna akcija „Kupi 4, zgrabi 5“, koja će biti dostupna do isteka veoma ograničenih zaliha.

Veoma ograničen kontigent jednodnevnih ulaznica za EXIT biće pušten u prodaju u utorak 1. juna po cijeni od 50 KM. Ulaznice se mogu nabaviti putem kupikartu.ba. Ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ulaz na ovogodišnji festival.