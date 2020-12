EXIT priprema višečasovni TV program

Sadržaj programa pod nazivom "EXIT To 2021" jeste miks istorijskih nastupa najvećih muzičkih zvijezda današnjice na glavnoj bini festivala.

Festival "Exit" obradovaće u novogodišnjoj noći fanove širom svijeta specijalnim višečasovnim televizijskim programom, u okviru kojeg će, između ostalih, nastupiti muzičke zvijezde kao što su "Prodidži" (The Prodigy), "D Kjur" (The Cure), David Geta (David Guetta) i Migos. Višečasovni program ići će 31. decembra putem "Exit" televizije, a moći će se pratiti na Facebook stranici i Youtube kanalu "Exit" festivala.

"Exit će u novogodišnjoj noći ujediniti fanove širom planete u najboljim željama za Novu godinu, od koje svi očekujemo da će biti neuporedivo bolja nego ova koju ispraćamo", najavljeno je iz "Exit" tima.

Fanovi će uživati i u istorijskim festivalskim nastupima "Čejinsmokersa" (The Chainsmokers), Mobija (Moby), Fejtlesa (Faithless), "Motorheda" (Motorhead), DŽejsona Derula (Jason Derulo), "Atoms for pis" (Atoms For Peace), Lajama Galagera (Liam Gallagher), Dejmon Albarna (Damon Albarn), "Hrtsa" (Hurts), "Pet šop bojsa" (Pet Shop Boys), Nila Rodžersa (Nile Rodgers), Fiver Reja (Fever Ray) i mnogih drugih.

Novogodišnji televizijski program "Exita" upriličen je u okviru obilježavanja dvije decenije jednog od najboljih muzičkih festivala na svijetu.

Velika proslava 20 godina postojanja "Exit" festivala biće održana od 8. do 11. jula 2021. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi. Svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svjetskih i regionalnih imena savremene muzike.