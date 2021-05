EXIT prvi veliki festival koji je omogućio plaćanje Bitkoinom

EXIT Festival se pridružuje globalnoj kripto revoluciji kao prvi veliki festival na svijetu koji je omogućio kupovinu ulaznica putem Bitkoina, planetarno poznatog digitalnog sistema plaćanja.

Ova inovacija u poslovanju učiniće još posebnijom proslavu 20. godišnjice festivala, koju će od 8. do 11. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi svojim nastupima obilježiti velika svjetska imena kao što su David Guetta, DJ Snake, Tyga, Asaf Avidan, Eric Prydz u b2b setu sa Four Tetom, Boris Brejcha, Solomun, Sabaton i mnogi drugi.

S rastom blokčejna, digitalnih valuta i nezamjenljivih tokena (NFT-a), EXIT je prepoznao da festivali treba da se prilagode i prihvate nove tehnologije, kako bi zadovoljili potrebe svoje publike, a sve u cilju rasta i razvitka.

"Potencijal blokčejna, digitalne razmjene i valuta je uzbudljiv i željeli smo da budemo sigurni da smo festivalski predvodnici u tom sektoru, da koristimo nove tehnologije, i da smo u stanju da ostanemo u toku sa našom tehnološki pismenom publikom i razvitkom tehnologije", kaže direktor i osnivač EXIT festivala Dušan Kovačević.

Imajući u vidu da plaćanje Bitkoinima nije regulisano zakonima Republike Srbije neće biti moguće plaćanje na šankovima i drugim prodajnim mjestima unutar festivala, već isključivo on line kupovina ulaznica preko Exitovog međunarodnog partnera Netpositive-a.

Proces je jednostavan: kada kupci odaberu stavke koje žele da kupe u veb prodavnici, vidjeće ponuđenu opciju "Plati Bitkoinom", isto kao što postoji opcija "Plati karticom". Zatim će dobiti QR kod za skeniranje putem svoje Bitkoin aplikacije, i nakon što se uplata izvrši i bude potvrđena, kupac će dobiti sve kupljene stavke. Samo plaćanje funkcioniše tako što kupci plaćaju Bitkoinom, a Exitov međunarodni partner Netpositive, koji realizuje ovu mogućnost, isplaćuje festivalu dalje u klasičnim valutama, prema zakonima Republike Srbije.

Bitkoin je najpoznatija svjetska kriptovaluta, koja je na dosad neviđen način izazvala poznate norme finansija i upravljanja.

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala održaće se od 8. do 11. jula 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svjetskih i regionalnih imena, kao što su David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Asaf Avidan, Sabaton, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Artbat, Hot Since 82, Sheck Wes, Meduza, Solomun, Paul van Dyk, Honey Dijon, Amira Medunjanin, Buč Kesidi, i mnogi drugi. Svi detalji u vezi s ulaskom na festival biće na vrijeme objavljeni na zvaničnom sajtu Exita, u skladu s budućim epidemiološkim mjerama Vlade Republike Srbije. Sve informacije vezane uz prodaju ulaznica i kampa, kao i o aktualnoj popularnoj prodajnoj akciji "Kupi 4, zgrabi 5", u kojoj se na četiri kupljene ulaznice peta dobija besplatno, mogu pronaći na službenoj stranici festivala.