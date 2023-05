Ed Širan objavio duet s Lukom Kombsom (VIDEO)

Ed Širan je objavio novu pjesmu koja nosi naziv "Life Goes On" u duetu s Lukom Kombsom, a koja će se pojaviti na njegovom novom albumu "Subtract".

Možda dolaze iz različitih žanrova, ali Ed Širan i Kombs zvuče prilično dobro zajedno.

Na 58. dodjeli nagrada Akademije za kantri muziku u četvrtak, britanski kantautor izveo je svoju novu pjesmu "Life Goes On".

Odmah nakon što je Kombs (33) izveo hit "Love You Anyway" sa svog albuma "Gettin' Old", kamera se okrenula prema Širanu (32), koji je svirao gitaru i otpjevao "Life Goes On", koja se nalazi na njegovom novom albumu. Usred akustične izvedbe, Kombs mu se pridružio kako bi harmonizovao pjesmu.

Nakon dueta, Širan je voditelju Geretu Bruksu rekao da su on i Kombs prijatelji već pet godina. Prethodno su nastupili zajedno u martu 2022., kada se izvođaču pjesme "Forever After All" na pozornici pridružio dobitnik Gremija kako bi izveo "Dive" sa svog albuma, prenosi "People".