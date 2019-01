Ed Širan ponovo optužen za plagiranje pjesama

Prema pisanju stranih medija, poznati pop muzičar Ed Širan suočio se s tužbom zbog navodnog plagiranja dijela hita "Let's Get It On" Marvina Geja za svoju popularnu baladu "Thinking Out Loud".

Okružni sudija Luis Stenton odbacio je Širanovu žalbu u kojoj popularni kantautor zahtijeva odbacivanje tužbe, a u odluci koja je objavljena u četvrtak stoji da postoje "značajne sličnosti između nekoliko elemenata u dvije pjesme". Naime, singl "Let's Get It On" je objavljen 1973. godine, dok se Širanova Gremijem nagrađena pjesma "Thinking Out Loud" nalazi na albumu "X" britanskog umjetnika iz 2014. godine.

Tužbu su pokrenuli nosioci autorskih prava pokojnog producenta Eda Tonsenda, koji je koautor numere "Let's Get It On". Osim Širana, optuženi su i koautorka teksta Ejmi Pedž i izdavačke kuće Sony/ATV Music Publishing i Atlantic.

Pored "značajnih sličnosti" između dvije pesme, sudija Stenton je odlučio da će predmet spora biti i ritam pjesme "Let's Get It On". Odbrana tvrdi da "Thinking Out Loud" karakterizuju sumorni, melanholični tonovi koji se bave dugotrajnom romantičnom ljubavlju, dok je "Let's Get It On", kako navode, seks himna.