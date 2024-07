Ed Širan pravi veliki preokret u karijeri

Pored rada na svom sljedećem albumu, Ed Širan kaže da planira da provede ostatak godine pomažući u sprovođenju muzičkog programa za mlade ljude.

Ed je već napravio studio u svojoj bivšoj školi, Thomas Mills High u Framlingtonu, Suffolk, i potrošio stotine funti na instrumente za učenike nakon što ga je njegov bivši nastavnik muzike kontaktirao 2018. godine zbog smanjenja budžeta. Sada želi da ide i korak dalje.

"Počeo sam to da radim u grofoviji odakle dolazim, i sada smo upravo prešli na nacionalni nivo. Sada posjećujem više srednjih škola koje zaista trebaju finansiranje za muziku i možete vidjeti kakvu razliku to čini", rekao je pjevač i dodao:

"Nisam akademski tip - u stvarnom svijetu bio bih smatran glupim. Ali u muzici sam se isticao i zbog toga ljudi misle da sam dobar u nečemu. Našao sam ogromnu pomoć u tome što sam bio u školi koja se finansira iz državnog budžeta i koja zaista podstiče to. U suštini su smanjili sredstva za to u Engleskoj, pa radim šta mogu da obezbijedim finansiranje za to. Nova će vlada, mislim, biti bolja u tome", rekao je Ed, piše TheSun.

Podsjetimo, britanska pop zvijezda, u sklopu svoje turneje održaće koncert na Ušću u Beogradu 17. avgusta 2024. Godine, prenosi B92.

