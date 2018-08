Trenutno najpopularniji pop izvođač Ed Širan (Ed Sheeran) je u okviru svjetske turneje održao prvi, od dva rasprodata koncerta u Beču na stadionu Ernst Hapel.

U utorak je svirao pred 54.000 fanova, a toliko karata je prodato i za koncert u srijedu.

Širan je sam na bini 105 minuta svirao najveće hitove, počevši sa "Castle on the hill", a završio je sa "Shape of you".

Oduševljenoj publici poručio je da mu je Austrija omiljena zemlja, a da mu je ovaj koncert trenutno najdraži.

(b92)