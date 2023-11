Edi Hadžiahmetović oduševio nastupima sa Anđelom Dekić

Bugojanac Edi Hadžiahmetović ponovo je imao sjajan nastup u digitalnom regionalnom muzičkom takmičenju – IDJShow.

On je oduševio publiku ispred malih ekrana širom regiona, ali i žiri druge sezone muzičkog takmičenja koje emitira Nova TV. Bh. predstavnik je se plasirao u finale među 12 najboljih, a Nataša Bekvalac je njegov IDJCoach.

Ovaj talentovani pjevač iz Bugojna, koji potiče iz muzičke porodice, sinoć je nastupio u duetu sa Anđelom Dekić Đijom.

Oni su se predstavili duetom "Ludnica" koju izvode Aleksandra Prijović i Dejan Kostić, kao i numerom "Ružmarin" popularnih pjevača Nuccija i Sanje Vučić.

Producent Darko Dimitrov, koji čini dio žirija zajedno sa Natašom Bekvalac i Reljom Popovićem, istakao je da je Edi, kao i uvijek, bio odličan, a da je Đia pokazala veliki napredak.

„Za Edija znamo da lako i lijepo pjeva ovakav stil, druga pjesma mu je odlično legla. Đia je sve bolja i bolja, imaš lijepe trilere, koje ne može svako da otpjeva, na sceni si fantastična. Vidim veliki napredak“, rekao je Darko Dimitrov.

Na kraju, Nataša je dala svoj komentar.

„Jako volim što ste moji. Edi, ti si jako autentičan pjevač, da ne znam ko pjeva drugu pesmu, a kad čujem tebe, nikada ne bih rekla da je to Nucci. To je odlika velikih zvijezda. Kad je Anđela u pitanju, ja imam neku povezanost sa njom. Prepoznajem svoje osobine kod nje, to nije nimalo lako sa čime se ti boriš tokom nastupa. Ja ću sa tobom nježno i pažljivo da radim, jer si ti osoba koja će se povući. Radit ćemo u narednom periodu na svemu. Ovo je bio vizuelno-audio spektakl, bravo“, rekla je Bekvalac.

