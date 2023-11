Edi Hadžiahmetović ponovo oduševio u muzičkom šou

SARAJEVO - Bugojanac Edi Hadžiahmetović nastavlja oduševljavati publiku širom regiona.

Ovaj talentovani pjevač i muzičar učestvuje u vodećem digitalnom regionalnom muzičkom takmičenju – IDJShow i ponovo je osvojio simpatije žirija, publike u studiju, ali i gledalaca ispred malih ekrana.

Druga sezona takmičenja je krenula sa emitovanjem u septembru na Nova TV. Predstavnik BiH se plasirao u finale među 12 najboljih, a Nataša Bekvalac je njegov IDJCoach.

Edi je sinoć zajedno sa Kostom Radovanovićem izveo duet „Ona koje nema“, koju u originalu pjevaju Dado Polumenta i Dženan Lončarević.

„Edi, ja imam utisak da koju god pjesmu da otpjevaš komentar može da bude da je to tvoj teren. Ono što je za mene i publiku najvažnije jeste prepoznatljivost vokala, e ti to imaš, a to imaju zvijezde“, rekla je Nataša Bekvalac.

I producent Darko Dimitrov biranim riječima je govorio o bh. predstavniku.

„Edi zvučiš mi kao da si prehlađen, možda jesi, možda nisi, ali imaš boju za ovakve pesme, tu si na svom, fantastično zvučiš. Imaš takve trilere koje ne može svako da otpjeva i u ovoj pjesmi se to baš čuje. Moram da ti čestitam, ovo ti je bio jedan od najboljih nastupa“, kazao je Dimitrov, a i treći član žirija Relja Popović pohvalio je talentovanog Bugojanca.

Edi potiče iz muzičke porodice. Njegov otac već dvadesetak godina u Bugojnu ima studio Hazard u kojem su snimala brojna poznata muzička imena iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore... I Edijeva majka Nesada bavila se pjevanjem.

