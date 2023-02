Edo Maajka: Narodnjaci su dio mene, djeca određuju trending

Edin Osmić poznat kao Edo Maajka, bh. reper i hip hop kantautor, rekao je da je narodna muzika sastavni dio njegovog odrastanja, ali i istorije Balkana te da je oduvijek privlačila mase.

Nakon informacije da je gradonačelnik Pule zabranio da se održavaju koncerti narodne muzike u ovom gradu u Hrvatskoj, reakcije javnosti se ne stišavaju, a Edo Maajka ističe da je cenzura osjetljivo pitanje.

"Ja sam protiv cenzure generalno, ali ako se kroz pjesmu ili razgovor promoviše mržnja prema drugima, onda sam za jednu njenu vrstu jer mislim da to nije lijepo. Naprimjer, ukoliko u Bosni i Hercegovini postoje pjevači koji promovišu mržnju prema drugim narodima, gay populaciji, Romima ili bilo kome drugom, to je jako opasno. Međutim, to kod narodne muzike nije slučaj jer njih ne zanimaju takve vrste poruka. Narodnjaci su nešto sasvim drugačije, ona predstavlja nešto što postoji kroz cijelu historiju muzike na Balkanu, ta muzika je magnet za mase i s tim se suočavao i Goran Bregović, zatim Indexi koji su u Sarajevu imao 1.000 ljudi dok je narodnjak imao 5.000 ljudi. Narodna muzika je uvijek privlačila mase za razliku od one koju bismo mogli nazvati urbanom", naveo je Edo Maajka u razgovoru za N1.

Naglasio je to da je veoma bitno shvatiti da se mladima sada ništa ne može cenzurisati.

"Mladima ne možete postaviti nešto da ne smiju jer imaju svoj mali prozor u svijet koji se zove telefon i tu je sva njihova zabava mimo roditelja. Ne smiješ mu reći da nešto ne smije jer će izaći u društvo sa djecom kojima je to cool i onda će se ispočetka folirati da isto to osjeća dok tako ne postane vremenom. Slika toga se može vidjeti u klubovima pogotovo u inostranstvu gdje je naša dijaspora. Narodna muzika je jako popularna na Balkanu i mislim da se ovolika halabuka ne bi podigla da ti ljudi ne mogu prodati koncert. Fora je u tome što će svaki narodnjački koncert koji se najavi biti rasprodat. U Areni u Zagrebu ne postoji narodnjački koncert koji nije bio rasprodat", kazao je Edo Maajka.

Dalje navodi da su djeca ta koja određuju šta je trending (popularno) u muzici.

"Djeca su ta koja to odlučuju isto kao što odrasli odlučuju na izborima ko će biti predsjednik i ko će u parlament. Djeca su ta koja klikaju, a ne odrasli ljudi. Oni koji imaju 30 godina i više nemaju vremena izdvojiti sat vremena da uprate šta je u trendingu na YouTubeu. Ne znam nijednu osobu koja to radi, a koja mi je prijatelj jednostavno ako se slučajno neki link pojavi pa otvorite", dodao je.

Pokušao je shvatanje muzike objasniti i kroz lični primjer.

"Mene je taj etnos, narodna muzika, pratila tokom odrastanja. Naprimjer, roditelji i sestra su mi slušali Šemsu Suljaković, Sinana Sakića, Kemala Malovčića i slične melodije što mi je uvijek nekako bilo u pozadini. S druge strane, brat mi je slušao Atomsko sklonište, Azru, pa sam i s te strane imao priliku da biram i to sam i izabrao. Međutim, želim reći da je ta narodna muzika dio mene i znao sam ga prepoznati. Ja sam se tako htio našaliti sa narodnjacima i ubaciti ih u pjesmu ‘Prži’ i realnost je takva da kada sam to uradio, desilo se to da ta pjesma bude vrhunac mog koncerta kojeg pojseti publika koju ne zanimaju moji drugi tekstovi već oni čekaju tu pjesmu. Tako da sam i ja sa stagea primijetio da čak i kada se želiš malo našaliti za trendove, ljudi te lakše razumiju i prihvataju. Nedavno je na nekakvom festivalu, mislim da je na Jahorini, bila situacija da su jedan dan nastupali rock bendovi, a drugi dan narodnjaci i taj nastup je bio tri puta posjećeniji. I to nije samo sada da se dešava, to je tako otkako postoji struja i otkako se počela muzika snimati u studijima na našim prostorima", istakao je bh. reper.