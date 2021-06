Edo Maajka objavio novi singl "I Like To Dance"

Nekoliko sedmica nakon najave novog albuma, Edo Maajka je konačno predstavio prvi singl.

Pjesmu "I Like To Dance" Edo je snimio s Vojkom V i Budom, dok je mumeru producirao Koolade.

"Lud sam za ovom pjesmom i mislim da nisam imao ljetnu pjesmu već jako jako dugo. Zadnja je bila 'Svi su ošli na more', al' za nju niko nikad nije čuo", kroz smijeh kaže Edo i nastavlja:

"Prije nekih mjesec dana sam došao kod Kooladea, popraviti neku svoju skicu i loop. Počeli smo slušati njegove nove beatove i tako sam neplanski počeo raditi novi album. Ovaj beat je jedan od prvih koji mi je uzeo pažnju, plesan, minimalistički, ljetni, odličan! Vojko je super sjeo, ima odličan vers, jako sam zadovoljan suradnjom. Refren je izletio na engleskom što je novo za mene, ali nije neočekivano jer engleski pričamo većinu vremena u stanu. Mučio sam se oko refrena, imao sam melodiju i tekst, ali sam to izvodio jako šlampavo: ili je bilo pretvrdo ili premlitavo.

Sjetio sam se Bude (David Kovšca) iz benda Elvis Jackson, poslao mu infose i ovaj je to izveo baš svjetski! Album stiže do kraja ove godine i zove se 'Moćno'. Većinu produkcije i beatova potpisuje Koolade, ima puno gostiju MC-a, a evo prvi su mi Vojko V i Buda – jako dobra kombinacija. Konačno smo se našli na jednoj traci Vojko i ja, jer sam dugo sam tražio neki beat, neku temu na kojoj ćemo se snać obojica i evo je: 'I Like To Dance', uživajte!!", zaključio je pjevač.

Novi album Ede Maajke nosi naziv 'Moćno' i uskoro bi trebao da se nađe u prodaji i na svim muzičkim streaming servisima.

(Telegraf.rs)