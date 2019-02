Edo Maajka osvojio Rock&Off nagradu za album godine

ZAGREB - Prve Rock&Off nezavisne muzičke nagrade dodijeljene su u četvrtak u Tvornici kulture u deset kategorija, nagradu za životno djelo dobio je Zdenko Franjić, album "Put u plus" Ede Maajke proglašen je albumom 2018., dok je pjesma "I Never Meant To Be There" riječke grupe Jonathan odnijela nagradu za pjesmu godine.

Hrvatski muzički novinari i predstavnici medija odabrali su dobitnike prve Rock&Off nezavisne muzičke nagrade, a u devet kategorija izabrali su najbolje od hrvatske rock, alternativne hip hop, indie, kantautorske, kantautorske, jazz i elektronske scene.

Album "Put u plus" repera Ede Maajke proglašen je u Tvornici kulture albumom godine, dok je pjesma riječkog benda Jonathan "I Never Meant To Be There" nagrađena kao najbolja u 2018. godini, javila je Hina.

U kategoriji novih izvođača nagradu je osvojio bend Rezerve, a grupa Chui dobila je dvije nagrade, za koncertnog i Jazz&Off izvođača godine. Grupa The Strange nagrađena je za Rock&Off izvođača godine, a u Pop&Off kategoriji pobjedu je odnio bend Detour.

Nagradu publike kao i onu za najboljeg reperskog izvođača osvojio je Vojko V, dok su u Elektro&Off kategoriji slavili Nipplepeople.

Osnivač nezavisne izdavačke kuće "Slušaj Najglasnije" Zdenko Franjić dobio je nagradu za životno djelo. Njegova izdavačka kuća izdala je prve albume grupa Majke, Overflow, Bambi Molestersa, Kojota, Goribora, a na dodjeli je istaknuto kako je Franjić nagrađen za "neumorni rad na predstavljanju i održavanju hrvatskog undergrounda".

Nagrađeni izvođači kratko su nastupili na dodjeli nagrada, Vojko V izveo je pjesmu "Kako to", a svirali su i grupa Jonathan, Kandžija, The Strange, dvojac NipplePeople, Chui, Rezerve, Detour, Kensington Lima i Ogenj, dok su na kraju večeri Let 3 i Vuco izveli pjesmu "Golub Vaso".