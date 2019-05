Edo Maajka za "Nezavisne": Malo narodnjačkog bolje proda pjesmu

Najpoznatiji bh. reper Edo Maajka najavio je svoj nastup na ovogodišnjem izdanju "Nektar OK festa", koji će biti održana od 12. do 14. jula na Tjentištu. Reper je bio veoma aktivan u posljednje vrijeme, a njegov zadnji album "Put u plus" naišao je na sjajne kritike publike.

Edo Maajka u intervjuu za "Nezavisne" govori o najavljenom koncertu na "Nektar OK festu", značaju kojeg ovaj festival ima za uvezivanje mladih ljudi regiona, kao i novim pojavama na muzičkoj sceni.

Maajka smatra da je omladini potrebno više interakcije, a osim dobrih koncerata koji će biti održani na Tjentištu, pozvao je sve ljude da uživaju u netaknutoj prirodi Nacionalnog parka Sutjeska.

NN: Najavljen je Vaš nastup na ovogodišnjem "Nektar OK festu". Šta pripremate za publiku koja će doći na Tjentište?

EDO MAAJKA: Pripremamo odličan koncert s novim i starim pjesmama, dolazim u punom sastavu benda. Ako želite čuti kako to dobro zvuči uživo, dođite na "OK fest". Ja jedva čekam. Mislim da smo istu večer "Dubioza" i ja, poželio sam vidjeti i njih. Uglavnom sami hitovi tu večer.

NN: Koliko festivali poput "Nektar OK festa" doprinose uvezivanju mladih ljudi regiona?

EDO MAAJKA: Veoma mnogo. Znamo koliko mladima u regiji fali fine interakcije, interakcije koja nije vezana za stadione i forume ispunjene prijetnjama. Tjentište, Perućica, Park prirode Sutjeska, također odlična prilika i mjesto za ostaviti internet na koji dan. Imaju i raznih radionica u vezi s muzikom i prirodom, tako da je to stvarno prilika za uvezivanje mladih i pronalazak novih prijateljstava i ideja.

NN: U eri uzdizanja pogrešnih ideologija, koliko je, po Vama, uvezivanje koje prave festivali bitno za mlade ljude?

EDO MAAJKA: Veoma je bitno. Takvim koncertima i festivalima, izvođačima, naravno, razbijale su se prve barijere poslije rata. Meni je stvarno značio svaki koncert "Partibrejkersa", Ramba i ostalih bendova u Zagrebu nakon rata. "Exit" je uradio veoma mnogo na tom polju kao prvi takav masovni višednevni festival. Sada to radi još i "OK fest", te nekoliko drugih regionalnih festivala.

NN: Album "Put u plus" je privukao pažnju cijelog regiona. Za ovo ostvarenje ste u jednom intervjuu rekli da Vam je, za razliku od prethodnih pjesama, gdje je vladala socijalna tematika, sukob sa sobom i razgovor sa sobom trenutno najveći izazov. Šta ste mislili pod time?

EDO MAAJKA: Imam teme koje su dosta globalne, ali gledane iz vlastitih situacija, života, iz osobne perspektive. Imam i pjesama koje su veoma osobne i u kojima pokušavam donijeti neke zaključke ili samo pomoći sebi da ih donesem. Ako se i drugi nađu u tome i ako nekom još pomogne, onda je to veliki uspjeh.

NN: Vi ste prije nekoliko godina objavili singl "Prži se, srce moje", koji je bio parodija na folk zvuk. Danas postaje normalno miješati narodnjake i rep. Kako Vi gledate na talas novih zvijezda koje prave ovaj spoj?

EDO MAAJKA: Svi prave taj spoj, ne samo reperi, rokeri, metalci, pop muzičari, ma baš svi. Kod nas na Balkanu je tako za muzičare još od dolaska struje na ove prostore, ako ima malo narodnjaka, onda se to bolje proda, j*** ga to je fakt. Nekima su to narodnjaci, neki zovu etno iako nema veze s pravim etnom. Džigera je dobar izraz za tu muziku…

NN: Šta bi natjeralo Edu Maajku da koristi autotune?

EDO MAAJKA: Ne bježim od autotunea, samo mislim da nisam još imao potrebu stavljati autotune na neku svoju traku, ali ako bih imao dobru ideju koja nije puko ismijavanje trenda, onda bih to rado uradio na nekoj pjesmi. Mislim da je Koolade stavio malo na prvi vers pjesme OJOJOJ od prije nekoliko godina.

NN: Pojavom Vojka V na sceni mnogi su ga osuđivali, ipak Vi ste stali u njegovu odbranu. Da li biste ikada napravili duet s Vojkom?

EDO MAAJKA: Naravno, kad bismo imali pjesmu u kojoj bismo se našli obojica, zašto da ne.

NN: Šta poručujete publici koja će doći na Vaš nastup na Tjentištu?

EDO MAAJKA: Dođite, ako bendovi slučajno podbace, opet je tu priroda koju morate doživjeti (ha ha ha). Mislim da ćemo razvaliti na onoj bini i genijalnom razglasu.